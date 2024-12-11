阿里巴巴普惠版「AI生意助手」新上線 助中小企業高效拓展全球商機

阿里巴巴11日宣布推出「普惠版AI生意助手」，為商家提供免費的AI工具，協助台灣中小企業在面對國際市場的快速變化下能降本增效。中小企業商家以零門檻的費用就可享受高技術帶來的高效與便利，拓展全球商機。

隨著全球預期進入降息循環帶動經濟活力增長，根據美國經濟分析局的數據顯示，美國建築與家居相關行業的需求正逐步復甦，日常消費品及紡織品亦需求強勁。與此同時，AI 技術的快速發展已成為未來產業升級的核心驅動力，

阿里巴巴預測，未來三年內，AI將重塑跨境B2B供需關係及營運模式，高達80%的商業價值將因AI重新分配。為了讓台灣中小企業更低門檻地使用AI工具，阿里巴巴再次擴大外貿AI應用，推出普惠版AI生意助手，讓中小企業能免費使用AI工具，同時也能受惠於AI所帶來的效益與紅利，幫助台灣企業在全球貿易的浪潮中把握更多商機、持續增長。

阿里巴巴台灣總經理陳寶圭說：「根據阿里巴巴統計，自 『AI 生意助手』上線以來，商家的支付轉換率提升了52%，買家回覆率也提升了26%。在AI工具的幫助下，得以讓60%的日常營運工作，透過AI完成80分的水準。此次推出普惠版AI生意助手，期望助力台灣商家用零門檻就能簡化外貿流程，穩定擴展全球市場中的商機。」

普惠版AI生意助手能為商家提供智慧標題與關鍵字建議、AI場景圖與影片製作，及商品詳情設計等功能，有效提升商家商品在全球市場37%的曝光率。

此外，普惠版AI生意助手亦具備強大的 AI溝通功能，能透過24小時全年無休的自動接待、即時翻譯與RFQ智能報價，得以更即時回應買家需求跟進商機，買家回覆率也提高至61%。其亦具備單品診斷、知識掃描與機會分析等AI分析功能，幫助企業更深入了解市場動態與自身優勢，提供更精確的市場洞察，優化商業決策並提升採購效率。

即日起，阿里巴巴的新續約商家均可享有免費普惠版AI生意助手。此外，阿里巴巴近期也於歐美市場推出首個應用於B2B領域AI搜索工具「Accio」，買家只需在平台上，以自然語言輸入相關需求，系統即可透過AI整合關鍵字、市場分析、用戶畫像、銷售趨勢及客戶回饋，精準推薦符合需求的全球商機，形成新的一種AI場景流量，擴大商家在歐美市場的曝光度。