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學者：陸低收入群體達9億人 月收入不足1.4萬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
有大陸學者估算，中國大陸目前月收入不足人民幣3,000元的低收入人群約達9億人。（新華社）
有大陸學者估算，中國大陸目前月收入不足人民幣3,000元的低收入人群約達9億人。（新華社）

大陸經濟走下坡，民眾消費力越趨疲弱。有大陸學者估算，目前大陸低收入人群約達9億人，佔總人口65%，這群人月收入不足人民幣3,000元（約合新台幣1.35萬元）。

經濟觀察報報導，浙江大學共享與發展研究院院長李實估算，截至目前，中國大陸未達到中等收入標準的人群數量約佔總人口的65%，即低收入人群約有9億人。

大陸國家統計局曾提出，2017年時，中等收入族群已超過4億。李實指出，現在這9億人群的收入也存在較大差距，一部分群體的收入接近中等收入水平，而另外一部分群體則處於相對貧困狀態。

他表示，如果政府直接干預民營企業員工的工資增長，會影響市場機制發揮作用，並可能引發其他不利後果。

李實指出，目前來看，大陸官方在這些方面的態度還是比較理性的。現在的關鍵在於使低收入人群的工資增速超過社會平均工資的增速，以此縮小整體的收入差距。

李實曾在去年6月曾指出，每個月人民幣3,000元左右的收入，基本上就可以達到中等收入群體的標準。

中國社會保障學會日前解讀「2023年個稅清繳數據報告」，推算每月收入人民幣3,500元（約新台幣1.6萬元）以下的超低收入人口逾6億。學者指出，大陸在經濟急速衰退中重回「集體貧窮時代」，也代表巨大的社會不穩定性。

大陸已故前總理李克強於2020年的總理記者會上曾表示，大陸有6億人口，每月收入僅為人民幣1,000元（約合新台幣4,500元）。當時大陸國家統計局回應表示，該數據反映大陸的基本國情。

人民幣 台幣 月收入

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