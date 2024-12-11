陸茶飲品牌古茗獲准赴港IPO 預計籌資近百億

大陸新茶飲第三股終於輪到古茗。大陸證監會在官網發布關於Guming Holdings Limited（古茗控股有限公司）境外發行上市備案通知書，其中提到公司擬發行不超過4.41億股股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。

《36氪》報導，這代表古茗已獲得境外上市的前置許可，接下來可以向境外交易所提交上市申請。

古茗曾於今年1月向香港聯交所提交主板上市申請，計劃集資約3億美元（約合新台幣98億元）。但就在今年9月，路透援引知情人士報導，由於在港上市的茶飲股表現不佳，以及大陸境內消費信心疲弱，中國證監會已暫時停止批准新式茶飲品牌的境外上市IPO。

但從結果來看，從年初與「蜜雪冰城」同日遞交招股書，到踏著2024年的尾聲成功取得備案通知書，古茗還是比對手快了一步。

自「奈雪的茶」2021年登陸港股後，中國大陸新茶飲行業的資本化進程逐漸升溫。先後有茶百道、蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨遞表，霸王茶姬、茶顏悅色等業者傳出上市計畫。但在古茗拿到備案通知書前，僅有茶百道一家上市成功。古茗的上市備案獲批，為整個茶飲連鎖行業注入了一劑強心針。

路透9日報導，大陸證監會在10月召開兩次會議，有10多家中外主要投資銀行和律師事務所參加。大陸證監會告訴與會機構，正努力加快一些海外上市的審批，並要求與會者在這一過程中提供協助。

證監會之所以加快海外上市審批，似乎是希望企業獲取資金，以此來刺激大陸經濟。證監會已大幅限制上海和深圳A股市場的新股發行。

古茗成立於2010年，總部位於浙江溫嶺大溪，根據官網數據，迄今已開設近9,000家加盟門店，覆蓋浙江、福建、江西、湖南、廣東、湖北、重慶、四川等，全年售出10億杯及有逾9,000萬小程序會員。

根據招股書數據，按2023年成交總額（GMV）計算，古茗在人民幣10元到20元價格帶的現製茶飲市場中佔據領先地位，並且在全價格帶中也名列前茅。截至2023年底，古茗的GMV達到人民幣192億元，年增37.2%，門店數量也達到9,001家，年增35%。