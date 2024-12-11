亞開行維持今明兩年中國GDP預測 分別為4.8%及4.5%

亞洲開發銀行（ADB）發表新一份報告預期，亞洲發展中經濟體今明兩年經濟增速分別為4.9%和4.8%，低於9月預測的5%和4.9%。

該行維持對中國今明年增長預測於4.8%及4.5%，但下調香港今明兩年經濟預測為增長2.5%及2.3%，低於9月的2.8%及3%增長預測。

日經中文網報導，2025年亞太發展中經濟體的國內生產毛額（GDP）將比上一年增長4.8%。與9月發布的預期相比，下調了0.1個百分點。下調預期顯示出對美國候任總統川普提出的關稅提高，將導致經濟增長放緩、造成物價上漲的擔憂。

亞太發展中經濟體為包括中國、印度、東南亞、太平洋島國在內的46個國家。亞開行一般在4月和9月發布經濟預期，並在7月和12月發表修正值。

亞開行對2024年的增長率預期也下調至4.9%，低於9月時的5.0%。先前作為地區火車頭的印度的經濟減速產生影響。印度受物價上漲影響，消費正在放緩，自9月起將2024年的增長率下調0.5個百分點至6.5%。

經濟規模較大的中國持續面臨房地產行情的低迷。雖然2025年的增長率預期維持在4.5%不變，但認為物價上漲乏力日趨明顯。

中國2025年的通貨膨脹率比9月預期下調0.3個百分點，降至0.9%，亞開行分析認為將低於1%。從亞太發展中經濟體整體的物價漲幅預期來看，2024年下調至2.7%，2025年下調至2.6%。

亞開行解釋稱，今後的增長前景「面臨下行風險」。不僅是美國川普下屆政府力爭實現的關稅提高，打擊非法移民的加強和財政擴張性政策等也被列為風險因素。亞開行還指出中東局勢等地緣政治因素和中國房地産市場的動向也令人擔憂。