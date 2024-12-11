中國半導體行業協會魏少軍：大力發展不依賴先進工藝的晶片設計技術

中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍11日表示，伴隨著外部先進加工資源對大陸晶片設計企業關閉，大陸晶片設計企業所能使用的製造技術不再像之前那樣豐富，需要在技術創新上關注不依賴先進工藝的設計技術。

魏少軍指出，其中有兩條技術路徑值得探索，一是架構的創新，先前業內已提出當前是電腦架構創新的黃金年代；二是微系統集成，從封裝技術演進而來的三維集成技術（3D 積體電路封裝）正逐漸走向前台。

大陸電子工程專輯（EETimes China）報導，魏少軍表示，在全球半導體產業復甦的大背景下，大陸晶片設計的發展也重新回到高速發展軌道。隨著越來越多的設計企業實現IPO，數據的披露受到嚴格的監管。這次報告給出的數據是預測性的，與年度最終數據相比存在差距。

他提到，今年的統計數據涉及3,626家企業，比上一年的3,451家多了175家，企業數量的增速進一步下降。「半導體設計協會瞭解的情況是，在某些城市確實出現了企業數量減少或產業蕭條的情況下，除去部分新創企業屬於企業異地發展的結果外，實際增加的新設計公司的數量並不多。」

魏少軍表示，匯總各地方半導體行業協會的數據，並去除重複計算的部分。2024年，全行業銷售預測為人民幣6,460.4億元，年增11.9%，重新回到兩位數區間。按照美元與人民幣1比7.1計算，平均全年銷售約為909.9億美元，預計占全球半導體市場的比例將與上一屆持平。

從區域發展情況看，他指出，2024年，除了京津環渤海地區出現回檔，長江三角洲、珠江三角洲和中西部地區都保持兩位數的增長。以2024年各區域產業的發展情況來看，其中長江三角洲地區達到人民幣3,828億元，增長19.2%，比全大陸平均數據高了7.3個百分點。

珠江三角洲整個地區產業規模達到人民幣1,662億元，年增11.2%，比全大陸平均數高了3.3個百分點。中西部產業規模達到人民幣985.5億元，比上年增長10.2%，比全大陸平均數高了2.3個百分點。

魏少軍表示，在參與晶片設計業發展統計的20個城市中，有2個城市出現了負增長。2024年按照增長速度排列的前10個城市預測。其中，排在第一位的是重慶，增長40.3%；第二名為廈門，增長32.1%；上海增長28.2%，天津增長25.1%，成都增長25.0%，合肥與福州均增長23.8%。

他認為，設計規模上，上海、深圳、北京繼續把持前三位。無錫的設計業規模達到人民幣678.2億元，超過杭州，再次排名第四。雖然杭州在2023年的設計業規模超過無錫，但由於2024年的增長率只有6.3%，遠低於無錫的15%，所以位置上與無錫顛倒。