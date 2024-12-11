快訊

公務員之死認定肇因謝宜容 調查小組曝「最後一根稻草」時間序

獨／反洗錢卻涉洗錢 陳梅慧老闆XREX蕭滙宗任這職務監管同行惹議

地表最強戰車要來了 M1A2T全面解析

中國半導體行業協會魏少軍：大力發展不依賴先進工藝的晶片設計技術

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍11日表示，伴隨著外部先進加工資源對大陸晶片設計企業關閉，大陸晶片設計企業所能使用的製造技術不再像之前那樣豐富，需要在技術創新上關注不依賴先進工藝的設計技術。美聯社
中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍11日表示，伴隨著外部先進加工資源對大陸晶片設計企業關閉，大陸晶片設計企業所能使用的製造技術不再像之前那樣豐富，需要在技術創新上關注不依賴先進工藝的設計技術。美聯社

中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍11日表示，伴隨著外部先進加工資源對大陸晶片設計企業關閉，大陸晶片設計企業所能使用的製造技術不再像之前那樣豐富，需要在技術創新上關注不依賴先進工藝的設計技術。

魏少軍指出，其中有兩條技術路徑值得探索，一是架構的創新，先前業內已提出當前是電腦架構創新的黃金年代；二是微系統集成，從封裝技術演進而來的三維集成技術（3D 積體電路封裝）正逐漸走向前台。

大陸電子工程專輯（EETimes China）報導，魏少軍表示，在全球半導體產業復甦的大背景下，大陸晶片設計的發展也重新回到高速發展軌道。隨著越來越多的設計企業實現IPO，數據的披露受到嚴格的監管。這次報告給出的數據是預測性的，與年度最終數據相比存在差距。

他提到，今年的統計數據涉及3,626家企業，比上一年的3,451家多了175家，企業數量的增速進一步下降。「半導體設計協會瞭解的情況是，在某些城市確實出現了企業數量減少或產業蕭條的情況下，除去部分新創企業屬於企業異地發展的結果外，實際增加的新設計公司的數量並不多。」

魏少軍表示，匯總各地方半導體行業協會的數據，並去除重複計算的部分。2024年，全行業銷售預測為人民幣6,460.4億元，年增11.9%，重新回到兩位數區間。按照美元與人民幣1比7.1計算，平均全年銷售約為909.9億美元，預計占全球半導體市場的比例將與上一屆持平。

從區域發展情況看，他指出，2024年，除了京津環渤海地區出現回檔，長江三角洲、珠江三角洲和中西部地區都保持兩位數的增長。以2024年各區域產業的發展情況來看，其中長江三角洲地區達到人民幣3,828億元，增長19.2%，比全大陸平均數據高了7.3個百分點。

珠江三角洲整個地區產業規模達到人民幣1,662億元，年增11.2%，比全大陸平均數高了3.3個百分點。中西部產業規模達到人民幣985.5億元，比上年增長10.2%，比全大陸平均數高了2.3個百分點。

魏少軍表示，在參與晶片設計業發展統計的20個城市中，有2個城市出現了負增長。2024年按照增長速度排列的前10個城市預測。其中，排在第一位的是重慶，增長40.3%；第二名為廈門，增長32.1%；上海增長28.2%，天津增長25.1%，成都增長25.0%，合肥與福州均增長23.8%。

他認為，設計規模上，上海、深圳、北京繼續把持前三位。無錫的設計業規模達到人民幣678.2億元，超過杭州，再次排名第四。雖然杭州在2023年的設計業規模超過無錫，但由於2024年的增長率只有6.3%，遠低於無錫的15%，所以位置上與無錫顛倒。

人民幣 半導體 晶片

延伸閱讀

馬英九將訪哈爾濱 大陸國台辦：歡迎、將做好各項安排

大陸以反壟斷法調查輝達 外媒：對川普2.0擺擂台

聯發科11月營收失守500億元大關 終止連二月揚升

揮別大陸 上市櫃海外投資大增

相關新聞

首次破4.5兆 中國大陸晶片前11月出口年增20.3%

大陸海關總署10日發布的最新數據顯示，今年前11個月大陸積體電路出口達1.03兆元，首次突破人民幣兆元（新台幣4.5兆元...

陸通縮陰霾還未退散 PPI指數減2.5%

大陸國家統計局昨（9）日公布，11月大陸消費者物價指數（CPI）年漲0.2%，低於外界預期，為五個月最低；11月生產者物...

中國半導體行業協會魏少軍：大力發展不依賴先進工藝的晶片設計技術

中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍11日表示，伴隨著外部先進加工資源對大陸晶片設計企業關閉，大陸晶片設計企業...

中共中經會傳今召開 瑞銀：未來兩年可能增加政策支持力度

中共中央經濟工作會議（中經會）傳11日起召開，外界矚目將如何部署2025年經濟工作。瑞銀集團首席中國經濟學家汪濤表示，由...

陸出口放緩 進口意外萎縮 專家籲加碼支撐內需

大陸海關最新外貿數據顯示，11月出口成長6.7%，低於市場預期的8.5%，也較10月12.7%增速大幅放緩。更令北京當局...

陸鋼材輸出量 寫八年新高

由於境內鋼鐵消費量持續下降，市場競爭壓力加大，大陸鋼鐵產業鏈企業紛將海外市場作為發展重點，今年鋼材出口量預計再次突破1億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。