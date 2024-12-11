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中共中經會傳今召開 瑞銀：未來兩年可能增加政策支持力度

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央經濟工作會議傳11日登場。圖為北京人民大會堂。中新社
中共中央經濟工作會議傳11日登場。圖為北京人民大會堂。中新社

中共中央經濟工作會議（中經會）傳11日起召開，外界矚目將如何部署2025年經濟工作。瑞銀集團首席中國經濟學家汪濤表示，由於美國可能提高關稅，未來兩年大陸政府可能會增加政策支持力度。她補充，這包括在即將召開的工作會議上對2025年採用更具支持性的政策基調。

彭博報導，會議可能會討論設定2025年的經濟成長目標，儘管具體的目標要到明年3月兩會期間才會公布。瑞銀和花旗集團的經濟學家預計，北京將再次把目標定在5%左右，以錨定市場預期，雖然實現該目標可能有難度。

報導指出，最高領導層暗示，在可能與美國爆發貿易戰的情況下，將公布更為有力的經濟刺激措施。

為期兩天的中共中央經濟工作會議預計將持續到12日，將制定2025年的經濟議程。與會者一般包括部分中央政府和省級領導，以及國有金融機構和企業的負責人。

會議將使投資者得以一窺決策者對於來年的政策想法。中共中央政治局本周再次啟用了十多年前全球金融危機以來未見的措辭，許諾要採取「適度寬鬆」的貨幣政策，和「更加積極」的財政工具，以支持經濟的成長。

迄今為止的許多刺激措施針對的是生產者和基建，尤其在電動汽車、光伏和電池產業。在美國當選總統唐納德·川普威脅要對中國產品徵收高達60%的關稅的情況下，外界進一步呼籲北京轉向更加以消費為重的政策。

彭博經濟研究認為，預計公告中不會有詳細的內容。但決策者有一個機會窗口，來暗示致力於進一步公布提振增長的措施。關鍵點之一是，北京是否暗示2025年的經濟目標將接近2024年的5%左右，這將顯示未來政策支持力度會增強。

經濟學家預計，決策者也可能設定高達4%的高於往常的赤字目標，從而為增加中央政府借款以提振經濟奠定基礎。

雖然財政政策的基調可能具有支持性，分析師預計2025年初只會公布溫和的擴張性措施。花旗集團經濟學家余向榮認為，如果外部風險成真，可能會有額外的支持措施跟進，明年的政策辦法可能與2024年高度契合。

中共 北京 瑞銀集團

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