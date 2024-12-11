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陸查輝達壟斷 專家：向川普下戰帖

聯合報／ 國際中心、記者陳政錄／綜合報導

中國大陸以「反壟斷法」調查美國人工智慧晶片業者輝達，華爾街日報報導，大陸不會沉默面對美國一連串貿易制裁，但川普新政府是否願意協商，現在還是未知數。陸媒根據大陸法規推估，輝達最高可能面臨五十點一五億美元（約台幣一六三二億元）的天價罰款。

報導引述業界人士說，大陸動作旨在向美國傳達，不會沉默面對貿易與科技制裁，特別是回應下月就任的總統當選人川普可能對中方展開連串行動。

美中的貿易衝突不僅在科技業，如今更延燒到無人機產業。彭博報導，北京預料明年一月會實施更大範圍的無人機零組件出口管制，可能會有兩種形式，一是按照零組件預期用途實施許可審批，或由陸企向政府通報出貨計畫。

知情人士透露，大陸官方管制無人機零組件出口，對美國和歐洲業者都有影響。大陸的馬達、電池和飛行控制器生產商將管制出貨數量，甚至停止出貨。美國國務院和商務部正聯繫受影響的美國企業，協助尋找替代供應。此外，路透報導，美國眾議院本周將立法禁止大陸的大彊、道通智能兩家公司，在美國銷售新款無人機。

華爾街日報報導，大陸依循過去模式對輝達展開反壟斷調查，是就美國限制對陸出口表達不滿情緒。歐亞集團創始人布瑞莫指出，大陸此舉可謂向美國新政府下戰帖，但只有川普團隊願意協商才有效果，現在還為時太早。

北京近期陸續回應華府的對陸貿易禁令。美方先前限制業者對陸出口用於人工智慧的先進記憶體晶片，約一四○家大陸業者也被列入禁運名單。北京當局從上周起，限制用於高階晶片與軍事裝備的稀礦出口，四家主要產業協會也禁止購買美製晶片。

北京 美國 華爾街日報

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