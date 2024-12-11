中共中經會傳今召開 陸學者：聚焦防通縮

中共中央經濟工作會議（中經會）傳將於今日起召開，外界矚目將如何部署二○二五年經濟工作。大陸經濟學家盤和林認為，九月官方曾推出一輪房市股市救市政策，但物價仍然走低，說明「防通縮」將是經濟工作的主要任務。

大陸周一公布十一月消費者物價指數（CPI）按年上漲百分之○點二，低於市場預期，增速也寫下五個月新低，顯示北京近期振興經濟需求的成效有限。

香港星島日報引述盤和林指出，上述數據說明，防通縮將是經濟工作的主要任務。他認為，大陸正在進入新一輪政策刺激周期，相信本輪經濟刺激力度「不會低於二○○八年那次」。為應對全球金融海嘯，大陸二○○八年曾頒布總規模達四兆元人民幣的擴大內需刺激方案，占當年GDP比重超過百分之十。

同於周一召開的中共中央政治局會議被視為中經會前的「吹風會」，其中提出要實施更積極的財政政策和「適度寬鬆」的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，引起陸港媒與外媒同步高度關注。

自二○一一年以來，大陸長期實施「穩健」的貨幣政策基調，但事實上，自二○二○年疫情後，大陸就已實質開啟貨幣政策的寬鬆周期，並創設了多種結構性貨幣政策工具。如今則明確將實施「適度寬鬆」的貨幣政策。

央視「玉淵譚天」報導，中國人民大學經濟學院副院長王晉斌表示，這一轉變是大陸經濟遇到「一些挑戰和困難」所致，比如有效需求不足、物價偏低、房地產明顯下滑、地方政府債務等壓力，加上全球經濟的不穩定因素增加。在這種內外背景條件下，高層於是提出適度寬鬆的貨幣政策的政策目標。

上海第一財經引述中信證券首席經濟學家明明指出，明年貨幣政策將持續降準、降息的同時，人行將增加購買國債和買斷式逆回購等超常規寬鬆政策。亦有業內人士分析，會議提出「加強超常規逆週期政策調節」，這是重大會議首次提到「超常規」三個字，或表明後續政策的舉措將更加多元化。內需擴張的重要性進一步凸顯，後續促消費政策的範圍和力道均可增加。