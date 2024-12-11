快訊

日超商「Lawson」在台申請商標！網樂：炸雞君要來了嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

中共中經會傳今召開 陸學者：聚焦防通縮

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中共中央經濟工作會議（中經會）傳將於今日起召開，外界矚目將如何部署二○二五年經濟工作。大陸經濟學家盤和林認為，九月官方曾推出一輪房市股市救市政策，但物價仍然走低，說明「防通縮」將是經濟工作的主要任務。

大陸周一公布十一月消費者物價指數（CPI）按年上漲百分之○點二，低於市場預期，增速也寫下五個月新低，顯示北京近期振興經濟需求的成效有限。

香港星島日報引述盤和林指出，上述數據說明，防通縮將是經濟工作的主要任務。他認為，大陸正在進入新一輪政策刺激周期，相信本輪經濟刺激力度「不會低於二○○八年那次」。為應對全球金融海嘯，大陸二○○八年曾頒布總規模達四兆元人民幣的擴大內需刺激方案，占當年GDP比重超過百分之十。

同於周一召開的中共中央政治局會議被視為中經會前的「吹風會」，其中提出要實施更積極的財政政策和「適度寬鬆」的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，引起陸港媒與外媒同步高度關注。

自二○一一年以來，大陸長期實施「穩健」的貨幣政策基調，但事實上，自二○二○年疫情後，大陸就已實質開啟貨幣政策的寬鬆周期，並創設了多種結構性貨幣政策工具。如今則明確將實施「適度寬鬆」的貨幣政策。

央視「玉淵譚天」報導，中國人民大學經濟學院副院長王晉斌表示，這一轉變是大陸經濟遇到「一些挑戰和困難」所致，比如有效需求不足、物價偏低、房地產明顯下滑、地方政府債務等壓力，加上全球經濟的不穩定因素增加。在這種內外背景條件下，高層於是提出適度寬鬆的貨幣政策的政策目標。

上海第一財經引述中信證券首席經濟學家明明指出，明年貨幣政策將持續降準、降息的同時，人行將增加購買國債和買斷式逆回購等超常規寬鬆政策。亦有業內人士分析，會議提出「加強超常規逆週期政策調節」，這是重大會議首次提到「超常規」三個字，或表明後續政策的舉措將更加多元化。內需擴張的重要性進一步凸顯，後續促消費政策的範圍和力道均可增加。

貨幣

延伸閱讀

范瑋琪哽咽認失去很多！大陸復出「回去爺爺故鄉唱歌」

范瑋琪哽咽認失去很多！大陸復出「回去爺爺故鄉唱歌」

收入差距大？陸學者估大陸低收入人群約有9億人 占全國總人口65%

憂川普關稅提前拉貨 兩岸貿易前11月年增9%

相關新聞

需求低迷 陸11月進口意外萎縮

大陸海關總署昨日公布十一月外貿數據，進出口數據皆低於預期。

陸通縮陰霾還未退散 PPI指數減2.5%

大陸國家統計局昨（9）日公布，11月大陸消費者物價指數（CPI）年漲0.2%，低於外界預期，為五個月最低；11月生產者物...

中共中經會傳今召開 陸學者：聚焦防通縮

中共中央經濟工作會議（中經會）傳將於今日起召開，外界矚目將如何部署二○二五年經濟工作。大陸經濟學家盤和林認為，九月官方曾...

吸逾5千萬遊客 港推熊貓經濟

自第三對大陸贈港大熊貓「安安」和「可可」作為香港大家庭的新成員後，香港掀起新一輪的大熊貓熱潮。如今，香港已擁有6隻大熊貓...

世界500強企業紛參展 鏈博會規模增長約2成

第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，日前在北京新國展閉幕。展會期間，1000多名中外政商界代表出席開幕式，620多家企業、機...

東方鍋爐 天然氣摻氨試燒成功

近日，由東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱東方鍋爐），協同清華大學、浙江大學、上海交通大學等高校開展的大陸氫能重點專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。