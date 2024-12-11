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需求低迷 陸11月進口意外萎縮

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸海關總署昨公布十一月外貿數據，進出口數據皆低於預期，顯示九月底推出的一系列經濟刺激措施成效有限。圖為江蘇省連雲港東方港務分公司碼頭，汽車準備裝船出口。（新華社）
大陸海關總署昨公布十一月外貿數據，進出口數據皆低於預期，顯示九月底推出的一系列經濟刺激措施成效有限。圖為江蘇省連雲港東方港務分公司碼頭，汽車準備裝船出口。（新華社）

大陸海關總署昨日公布十一月外貿數據，進出口數據皆低於預期。

據發布，以美元計，出口按年增長百分之六點七，比十月的百分之十二點七增幅有所放緩；進口也意外萎縮，按年減百分之三點九，為九個月來最差表現。分析指出，十一月的外貿數字顯示當前大陸持續面臨內需不足、外貿不振兩大挑戰。

路透指出，這對大陸而言是令人擔憂的表現，在經濟成長不平衡的情況下，當局需採取更多有力措施支持步履蹣跚的經濟，而明年美國總統當選人川普即將重返白宮，勢必帶來新的風險。

香港經濟日報報導，保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威說，十一月數據傳遞的訊息和前幾個月類似，出口繼續增長，但內需低迷導致進口仍疲軟。進口下降與近期發布的疲軟的消費者物價指數（CPI）相吻合。本周一中共政治局會議發出明年提振內需的訊號，市場正等待政府措施細節。

大陸十一月出口高位回落，第一財經引述東方金誠研究發展部執行總監馮琳指出，首先是因為去年同期基數抬高，且上個月集中出口短期效應明顯減弱，出口增速自然回落。不過，背後與外需放緩也有一定關聯，馮琳指出，南韓、越南等其他主要出口國的數據均出現一定幅度回落。

值得關注的是，在美國大選結果底定帶來的關稅加徵風險提升，引發對美「搶出口」效應持續。大陸十一月對美國出口年增百分之八，增速與上月的百分之八點一基本相當，高於大陸單月整體出口增速。

經濟學人智庫中國經濟高級經濟分析師徐天辰指出，川普將加徵關稅導致的提早出貨的早期跡象已出現，特別是到十二月和明年一月將感受到全面影響。凱投宏觀中國經濟學家黃子春預測，在出口競爭力增強和出口商搶先關稅的推動下，大陸出口在未來幾個月將再次加速。

兩岸貿易方面，按美元計，十一月兩岸貿易總額為二五八點四億元，年增百分之五。其中，大陸自台進口一九二點五億元，較十月減少廿五點六億元，年增百分之四點五；對台出口六十五點九億美元，較十月增加四點六億元，年增百分之六點四。今年前十一月，兩岸貿易總額為二六六二點二億元，年增百分之八點九。

川普 美國大選

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