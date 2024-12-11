陸鋼材輸出量 寫八年新高

由於境內鋼鐵消費量持續下降，市場競爭壓力加大，大陸鋼鐵產業鏈企業紛將海外市場作為發展重點，今年鋼材出口量預計再次突破1億噸，創近八年新高，境內鋼鐵企業外向型趨勢愈加明顯。

財聯社報導，上海鋼聯海外分析師倪雪紅表示，今年預計大陸境內粗鋼消費量約為8.9億噸，但直接出口再次突破1億噸，拉動市場需求。

大陸海關總署昨（10）日數據顯示，2024年11月大陸出口鋼材927.8萬噸，較上月減少190.4萬噸，與上月相比下降17%；前11月累計出口鋼材1億115.2萬噸，年增22.6%。

境內鋼鐵消費量下降趨勢較為明顯。業內預期2024年約9億噸左右，出現自改革開放以來首次連續三年下降，累計下降1億噸以上，境內鋼鐵市場內需回落時，鋼企則紛紛在海外尋找市場。

但大陸鋼材出口量增加的同時，鋼材出口金額有所下降。中國鋼鐵工業協會資料顯示，今年前十月，累計平均出口單價每噸761.4美元，年減每噸202.8美元，降幅21%。

境內對於鋼鐵產品出口政策的導向也在不斷變化。過去高成本低附加值的產品出口，不利於大陸鋼鐵行業長期發展。因此從2021年以來，境內鋼鐵產品出口政策趨嚴，先後兩次調整鋼鐵產品出口退稅政策，細化高附加值產品的稅則。

上海鋼聯數據顯示，2015年棒線材占大陸鋼材出口總量的39%，今年前十月，棒線材占比下滑到10%左右，熱軋占比從2015年的14%，提升到今年前十月的26%。境內鋼鐵出口整體結構出現從長材轉向板材的變化趨勢。