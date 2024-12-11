東方鍋爐 天然氣摻氨試燒成功

近日，由東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱東方鍋爐），協同清華大學、浙江大學、上海交通大學等高校開展的大陸氫能重點專項技術攻關—首次天然氣摻氨燃燒試驗，在東方鍋爐四川德陽基地取得圓滿成功。此舉標誌著東方鍋爐摻氨燃燒技術已達到領先水準，對清潔能源技術領域的研發具有里程碑式的重要意義。

零碳的綠氨燃料作為大規模、長周期應用的化學儲能載體，是一種清潔燃料。天然氣摻氨燃燒，是可再生零碳能源與傳統利用方式高效結合的技術實現，是低碳發電和清潔供熱逐步「去碳化」的重要途徑。

依據大陸國家課題轉化立項的「5MW級摻氨天然氣清潔燃燒技術及工業驗證」課題，主要解決天然氣高比例摻氨燃燒存在速率不匹配、NOx生成差異大、燃燒不穩定等關鍵技術瓶頸，有利於加速能源結構轉型。

此前，東方鍋爐與各相關單位的協作攻關，順利完成德陽5MW摻氨試驗台及能量管控平台建設。該平台大陸領先，聚焦氨燃燒的燃燒效率、污染物排放控制、燃燒穩定性等核心技術問題，經過多次研討和試驗的反復驗證，最終實現摻氨燃燒的穩定運行，為後期達到先進排放指標奠定了堅實基礎。