世界500強企業紛參展 鏈博會規模增長約2成

第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，日前在北京新國展閉幕。展會期間，1000多名中外政商界代表出席開幕式，620多家企業、機構和國際組織參展，共簽署合作協定、意向協定210多項，涉及金額超過1520億元人民幣。

本屆鏈博會設置清潔能源鏈、智能汽車鏈、數字科技鏈、健康生活鏈、綠色農業鏈和供應鏈服務展區，並首次增加先進製造鏈展區。中外企業以聯合展台形式參展，成為一大亮點，共同展現產業鏈深度協同的發展成果。

在先進製造鏈展區，中國鐵建、德國克諾爾、中國中車共同展示軌道交通產業鏈上下游的深度合作。其中，德國克諾爾是首次參展鏈博會，但在商用車、軌道交通等相關業務上，公司與中國大陸企業早已在長期合作中形成多條清晰的產業鏈條，甚至從產業鏈延伸到上游研發領域，與多所大學及研究院形成合作關係。

GE醫療攜手核心供應商，亮相健康生活鏈展區，集中展示CT球管、軸承、探測器晶體、磁共振超導線、超聲電路板等中國大陸產核心零部件。目前，GE醫療在大陸年均採購額近100億元人民幣，已培育超過1000家大陸供應商，其中有超過160家專精特新小巨人企業。本屆鏈博會共吸引620多家中外企業、機構和國際組織參展，比首屆規模增長約20%，境外參展商占比從首屆的26%上升到32%。英國石油、埃克森美孚、高通、特斯拉、博世等世界500強企業紛紛參展，希望與大陸本土企業開展全方位合作。

本屆鏈博會，境內外展商紛紛呼籲加強全球合作，共同搭建穩健的國際供應鏈和產業鏈，促進世界經濟繁榮發展。「沒有中國的合作夥伴，蘋果就無法取得今天的成就。」蘋果CEO庫克日前現身鏈博會布展現場。他表示，目前蘋果公司全球主要200家供應商中，超過80%在中國大陸設有工廠。