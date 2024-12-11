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吸逾5千萬遊客 港推熊貓經濟

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸贈送香港一對大熊貓，香港的熊貓已有六隻，圖為當中的大熊貓「安安」。（中通社）
大陸贈送香港一對大熊貓，香港的熊貓已有六隻，圖為當中的大熊貓「安安」。（中通社）

自第三對大陸贈港大熊貓「安安」和「可可」作為香港大家庭的新成員後，香港掀起新一輪的大熊貓熱潮。如今，香港已擁有6隻大熊貓，成為大陸內地之外擁有最多國寶的城市，香港的「熊貓經濟」蓄勢待發。

中新社報導，首先，作為文化和情感的象徵，大熊貓以其獨特魅力和可愛形象，深受各年齡層遊客喜愛，6隻大熊貓的存在將極大提升香港旅遊吸客力。大熊貓作為香港海洋公園最受歡迎的動物大使，自1999年起幫助海洋公園吸引了超過5500萬來自香港本地和全球的訪客。對香港來說，大熊貓的品牌可有效提升旅遊吸引力，促進香港本地經濟復甦。香港擁有獨特的地理位置和文化背景，結合大熊貓這一獨特資源，有潛力打造以大熊貓為主題的生態旅遊項目。

其次，「熊貓經濟」將帶來可觀的經濟效益。以推動「熊貓經濟」最為成熟的成都大熊貓繁育研究基地為例，基地周邊的紀念品商店、大熊貓主題餐廳以及大熊貓劇院等產業快速發展，形成以大熊貓為核心的生態鏈。

今年「五一」假期，成都大熊貓繁育研究基地吸引超過26萬人次遊客，成都全市接待遊客近2000萬人次，旅遊總收入達到150億元人民幣。又如日本上野動物園的大熊貓「香香」在日6年間為動物園創造的門票和周邊商品收入約為650億日元。而在「香香」的弟弟妹妹「曉曉」、「蕾蕾」出生後的一年內，經濟效益更超過300億日元。這些均充分體現大熊貓作為文化符號和經濟驅動力的雙重價值。

第三，通過發展「熊貓經濟」，香港「國際親善」的形象亦將得到進一步提升。大熊貓作為「外交大使」，能在國際舞台上幫助講述國家和香港特區的故事，促進文化交流與理解。香港的動物園和教育機構可利用這一契機，開展豐富多樣的教育活動，提升公眾對生態保護和動物福利的關注度，還能吸引更多國際遊客和投資。

香港特區行政長官李家超期待，各方聯動下，香港未來可以在「熊貓經濟」道路上，走出一條獨具香港特色的發展之路。

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