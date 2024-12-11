陸出口放緩 進口意外萎縮 專家籲加碼支撐內需

大陸海關最新外貿數據顯示，11月出口成長6.7%，低於市場預期的8.5%，也較10月12.7%增速大幅放緩。更令北京當局擔憂的是，11月進口意外萎縮3.9%，為九個月來最差表現，專家呼籲政府採取更多政策來支撐內需。

官方數據顯示，11月進出口總值為5,271.8億美元，年增2.1%、月增0.9%。其中，11月出口總值3,123.1億美元，年增6.7%、月增1.1%；進口總值2,148.7億美元，年減3.9%、月增0.8%。11月的貿易順差為974.4億美元。

財新網報導，從國別看，大陸11月對美國出口加速，這可能與加徵關稅預期下的「搶出口」有關。而對其他主要經濟體出口均不同程度放緩，包括歐盟、日本、東協、拉丁美洲和非洲。值得注意的是，此前連續三個月維持兩位數增長的對俄羅斯出口轉降，增速大幅回落28.5個百分點至-2.3%。

11月進口降幅繼續擴大，部分受國際大宗商品價格下跌的影響。煤炭進口量、進口額增速放緩，進口額回落幅度更大；鐵礦石需求疲軟，進口量轉為下降0.7%，進口額降幅擴大至22.9%，均低於10月5個百分點左右。

東方金誠研究發展部執行總監馮琳認為，11月出口增速較10月大幅回落，主要受上年同期基數抬高，以及上月推動出口增速偏高的短期影響因素消退，出口增速存在自然回落趨勢；11月進口降幅擴大，主要是9月底以來的一攬子增量政策落地見效還需要一段時間，對進口需求的實際拉動效果仍有限。馮琳預估，12月進口額增速改善幅度可能不多。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，11月數據傳遞的訊息和前幾個月類似，出口繼續增長，但內需低迷導致進口仍疲軟。進口下降與近期發布的疲軟的CPI相吻合。近日大陸政治局會議發出明年要提振內需的訊號，市場正等待政府措施細節。

按美元計，11月兩岸貿易額為258.38億美元，較去年同期增5%；今年1至11月兩岸貿易額2,662.23億美元，年增9%。中經院第一研究所助研究員王國臣表示，這一波兩岸貿易增長明顯是因為川普上任前的提前拉貨效應。預計明年川普上任後可能有許多關稅舉措，因此11月、12月趕快下訂單，趕快出口，預期12月數字還會持續增長。