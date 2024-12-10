兩岸企業家峰會落幕 聚焦兩岸產業整合與對接

兩岸企業家峰會年會於10日落幕，峰會各產業推動小組於總結會上進行工作報告。其中，台方綜合合作交流推動小組召集人、華新麗華董事長焦佑倫表示，在峰會期間，該小組赴當地企業參訪，了解在地經營事業與進行產業鏈合作現況和面臨的問題，小組將共同協助兩岸企業進行專案合作。

兩岸企業家峰會年會10日下午舉行會議總結。其中，台方綜合合作交流推動小組召集人、華新麗華董事長焦佑倫表示，該小組與會期間前往前往福建自由貿易示範試驗區廈門片區進行考察並舉辦交流座談，深入瞭解其在貿易投資和金融制度創新及監管便利，推動經濟高質量發展和高水平開放以及兩岸融合等方面的探索，以進一步促進兩岸雙鏈融合發展，推動閩台經貿深度融合合作。

焦佑倫補充，本次學習到新概念即是自由貿易試驗區，過去所認知的自由貿易區就是對外貿易，但這次才了解所謂試驗區是要把試驗的政策融合於境內經濟發展、自由化發展，這是全世界沒有的創新觀念。期間，該小組赴當地企業參訪，了解在地經營事業與進行產業鏈合作現況和面臨的問題，「我們共同協助兩岸企業進行專案合作」。

另，能源及環保節能產業合作推動小組召集人、前經濟部長杜紫軍提到，能源小組正積極協調解決古雷石化所面臨的問題，古雷石化項目是峰會台陸雙方非常重要的合作項目，雖然在2022年12月19日已在漳州成功舉行項目投入商業的運營儀式，但自從投產後就遭遇石化產業的下行周期，加上全球產能供過於求，導致產品價格降低，再加上初期攤平投資折舊，虧損持續擴大。

杜紫軍續指，小組需要大陸有關方面協助，來度過經營低潮，讓古雷石化營運重回正軌。在峰會的協助安排下，台方召集人及吳副召集人前往大陸國家發改委，與大陸發改委副主任趙辰昕及多位司長進行會談，提出古雷石化經營所需要協助的事項。

擔任總結主持人的峰會台方秘書長尹啟銘亦稱，古雷石化的項目遭遇若干經營困難，台方也希望大陸方面能給予重視，進一步協助，讓古雷的這項重大投資計畫能夠順利營運。

此外，杜紫軍說，該小組會配合推動兩岸新能源汽車產業整合發展，以及峰會兩岸新能源汽車產業融合發展專案小組。今年已參與4月常州、9月北京及10月武漢等活動，透過參訪研究技產業技術與產業對接會、企業交流、產業論壇等多種方式，協助企業拓展商機，協助建立兩岸新能源汽車產業交流及高效率對接平台。

據悉，台灣方面理事、前行政院長長劉兆玄會後將率團前往寧德參訪寧德時代，就峰會未來與寧德時代就兩岸能源合作進行探討，之後將再前往福州、泉州參訪。