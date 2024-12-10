快訊

與賴清德多次交頭接耳…傳韓國瑜將率團祝賀川普就職？總統府說話了

洪申翰親上火線！勞動部公務員之死 明早10點公布重啟調查報告

內湖母女遭詐千萬 2詐團車手再落網…曾分2次向母取款150萬

寧德時代攜Stellantis擬在西班牙蓋電池廠 預計2026年量產

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
寧德時代牽手Stellantis在西班牙蓋電池廠。圖／路透
寧德時代牽手Stellantis在西班牙蓋電池廠。圖／路透

寧德時代與全球第四大汽車廠Stellantis在10日共同宣布，雙方擬在西班牙出資成立合資公司，於西班牙阿拉貢自治區薩拉戈薩市建設一座大型磷酸鐵鋰電池工廠，總投資額約40.38億歐元（約新台幣1,383億元），預計2026年量產。

寧德時代表示，擬通過旗下子公司Contemporary Amperex Technology Luxembourg S. à.r.l.（以下簡稱CATL盧森堡）作為本次合資項目的投資主體，與Stellantis子公司STLA西班牙和STLA法國一起，共同出資成立一家合資公司，註冊資本為24.22億歐元，其中CATL盧森堡出資50%，STLA西班牙和STLA法國分別出資40%與10%，合資公司由寧德時代控股。

雙方將以合資公司為主體投資建設電池工廠，工廠預計總投資規模為40.38億歐元，規劃年產能50GWh，具體將取決於歐洲電動汽車市場的發展，以及西班牙政府和歐盟的持續支持。新工廠計畫於2026年年底在Stellantis集團位於西班牙薩拉戈薩的製造基地開始生產，目標客戶為Stellantis。

在此之前，Stellantis與寧德時代在2023年11月就曾簽署一份非約束性諒解備忘錄，該備忘錄約定：寧德時代將在歐洲當地向Stellantis集團供應磷酸鐵鋰電池電芯和模組，助力Stellantis在歐洲市場的電動汽車生產。另外，雙方還在探討以對等模式成立一家合資企業的可能性。

現在看來，本次合資公司的成立，正是前述合作的深化。寧德時代指出，本次合作專案旨在深化公司與Stellantis在新能源汽車領域的長期戰略合作關係，通過充分發揮和利用雙方在各自領域的領先優勢和資源，推動全球電動化和清潔能源轉型。

目前，寧德時代在歐洲已經有兩座工廠投入運營，分別位於德國和匈牙利。其中寧德時代在德國圖林根州阿恩施塔特的工廠是其在歐洲的第一座電池工廠，投資約18億歐元，初始規劃產能14GWh，預計滿產後的年產量將達到3,000萬枚電池電芯，足以裝配18.5萬至35萬輛電動汽車，該工廠已於2023年初投產。

寧德時代匈牙利工廠在第一階段的目標是年產能達到40GWh，未來將擴大到100GWh。目前，該工廠一期正在按計劃穩步推進建設，預計明年投產。

寧德時代 西班牙 電動汽車

延伸閱讀

屏東工廠排黑煙 環保局：未達違法標準 已勸導

估損失近千萬！嘉縣民雄鐵皮屋工廠火警 消防局12車26人灌救

燃燒面積約70坪...順天堂新店工廠起火 新北出動87人、42車滅火

西班牙國際設計競賽獎揭曉！這所學校拿3銅、9優勝獎 奪全台第一

相關新聞

收入差距大？陸學者估大陸低收入人群約有9億人 占全國總人口65%

中國大陸專家估算，目前全大陸低收入人群約有9億人。

陸通縮陰霾還未退散 PPI指數減2.5%

大陸國家統計局昨（9）日公布，11月大陸消費者物價指數（CPI）年漲0.2%，低於外界預期，為五個月最低；11月生產者物...

寧德時代攜Stellantis擬在西班牙蓋電池廠 預計2026年量產

寧德時代與全球第四大汽車廠Stellantis在10日共同宣布，雙方擬在西班牙出資成立合資公司，於西班牙阿拉貢自治區薩拉...

企業家峰會閉幕 張平：兩岸企業共探應對全球經濟變局能力

兩岸企業家峰會年會於10日落幕，由峰會大陸方面副理事長張平作為峰會代表發表總結。張平指，峰會各小組分別在福州和廈門舉辦9...

陸釋貨幣「適度寬鬆」訊號 在岸人民幣一度升穿7.24

在十二月九日中共中央政治局會議釋放的貨幣政策「適度寬鬆」的訊號後，人民幣兌美元大漲。在岸價一度升穿7.24。

北京救市憧憬未能延續 港股先升後跌

受中國「救市」的憧憬刺激，香港股市昨天收盤飆升了500多點，但今天升勢未能持續，恆生指數收盤下跌102點或0.5%，收報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。