企業家峰會閉幕 張平：兩岸企業共探應對全球經濟變局能力

兩岸企業家峰會年會於10日落幕，由峰會大陸方面副理事長張平作為峰會代表發表總結。張平指，峰會各小組分別在福州和廈門舉辦9場專題活動，涵蓋融台合作、新能源和節能環保、智慧製造、資訊產業、現代服務業和文創產業等各領域，透過政策解讀、產業推薦交流討論，分享兩岸融合發展的經驗體會，探討兩岸產業合作的新機遇、新路徑，說明兩岸企業提升應對全球經濟變局的能力。

兩岸企業家峰會年會9日於廈門國際博覽會議中心舉行，主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」，10日下午舉行會議總結，張平於會上作出上述表述。

張平指，本次年會來自兩岸逾800多位新老朋友齊聚一堂，體現兩岸交流合作的民間力量。他總結會議表示，大陸全國政協主席王滬寧的賀信，讓大家既清醒地看到兩岸企業發展面臨的挑戰，也深入地探討兩岸企業攜手應對之道。

張平續指，由於近年來經濟全球化遭遇逆流，貿易保護主義及地緣政治博弈持續加劇，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈格局。而經濟全球化為世界經濟發展提供強勁動力。你當中有我，我中有你，對當今世界開放合作是唯一選擇。

張平表示，峰會各小組分別在福州和廈門舉辦9場專題活動，涵蓋融台合作、新能源和節能環保、智慧製造、資訊產業、現代服務業和文創產業，生物技術和醫療醫藥及青年等各個領域，透過政策解讀、產業推薦交流討論，分享兩岸融合發展的經驗體會，探討兩岸產業合作的新機遇、新路徑，說明兩岸企業提升應對全球經濟變局的能力。

此外，張平針對幾項會議重點整理指，一是要堅持不懈抓實抓緊，推動新能源汽車產業鏈供應鏈融合發展；二是加強兩岸合作示範園區建設，發揮示範引領作用；三是集中力量進行福建研究，服務福建兩岸融合發展示範區的建設；四是創新交流模式，提升交流效果；五是適應綠色轉型發展，積極支持兩岸企業在節能環保產業的合作；六是助力地方活動，發揮高峰會的橋樑紐帶作用。