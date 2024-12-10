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收入差距大？陸學者估大陸低收入人群約有9億人 占全國總人口65%
中國大陸專家估算，目前全大陸低收入人群約有9億人。
據大陸官媒《經濟觀察報》12月7日報導，浙江大學共享與發展研究院院長李實估算，截至目前，未達到中等收入標準的人群數量約占大陸全國總人口的65%，即低收入人群約有9億人。
李實指出，這9億人群的收入也存在較大差距，一部分群體的收入接近中等收入水平，而另外一部分群體則處於相對貧困狀態。
李實說，如果政府直接干預民營企業員工的工資增長，實際上會影響市場機制發揮作用，並可能引發其他不利後果。目前來看，政府在這些方面的態度還是比較理性的。現在的關鍵在於使低收入人群的工資增速超過社會平均工資的增速，以此縮小整體的收入差距。
大陸前總理李克強2020年曾在總理記者會上說，中國有6億人的每月收入僅為1000元人民幣（約台幣4460元）。大陸國家統計局此後回應說，該數據反映了中國的基本國情。
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