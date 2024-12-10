北京救市憧憬未能延續 港股先升後跌
受中國「救市」的憧憬刺激，香港股市昨天收盤飆升了500多點，但今天升勢未能持續，恆生指數收盤下跌102點或0.5%，收報20311點，全日成交總額為港幣2475億元。
中共中央政治局昨天舉行會議，對貨幣政策的定調由過去的「穩健」改為「適度寬鬆」，是2011年來首次，令市場憧憬北京方面將會推出各項刺激經濟、金融、消費和房市的措施。
受此消息影響，恆指昨天收盤上漲548點，重返20000點重要關口。港股今早開盤後持續昨天的升勢，指一度上揚600多點，但下午由升轉跌，後繼乏力。
一些分析師認為，港股經過昨天飆漲後，目前只是微調，短期內，市場仍然憧憬北京方面將會推出各項「救市」措施，港股仍有機會向上攀升。
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