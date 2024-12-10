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官方宣示貨幣適度寬鬆 陸股開高走低大漲變小漲

中央社／ 北京10日電
中共中央政治局會議昨天宣示明年貨幣政策轉為適度寬鬆，陸股滬深創三大指數今早開盤一度跳空大漲2.58%至4.88%，但在盤中賣壓不斷湧現下開高走低。圖／中新社
中共中央政治局會議昨天宣示明年貨幣政策轉為適度寬鬆，陸股滬深創三大指數今早開盤一度跳空大漲2.58%至4.88%，但在盤中賣壓不斷湧現下開高走低。圖／中新社

中共中央政治局會議昨天宣示明年貨幣政策轉為適度寬鬆，陸股滬深創三大指數今早開盤一度跳空大漲2.58%至4.88%，但在盤中賣壓不斷湧現下開高走低，終場三大指數僅上漲0.59%至0.75%，成交額放大到人民幣2.2兆元創近1個月新高。

中共中央政治局昨天召開會議，分析研究2025年中國經濟工作。根據新華社報導，會議強調2025年宏觀政策要「積極有為」，並明白提出要「穩住房市股市」，且要實施「更加積極的財政政策」和「適度寬鬆的貨幣政策」。

上述宣示中，實施「適度寬鬆的貨幣政策」成為焦點，被視為最大政策利多。陸股今早因此以跳空大漲開出，其中上證指數開盤就攻上3490.29點大漲2.58%，直逼3500點大關；深證成指直攻11124.78點大漲3.66%；創業板指更以2358.29點暴漲4.88%開出，更有逾5000檔個股上漲。

然而，陸股開盤後即逐漸湧現獲利回吐賣壓，上午收盤漲幅縮小，上證指數漲幅縮小到1.58%，深證成指減為2.08%，創業板指也減為2.21%；至於下午盤，在市場轉趨觀望下，賣壓持續湧現，大盤顯得欲振乏力。但在不乏接手買盤下，陸股終能以小漲作收。

終場上證指數收3422.66點上漲20.13點，漲幅0.59%；深證成指收10812.58點上漲80.93點，漲幅0.75%；創業板指收2264.05點上漲15.42點，漲幅0.69%；滬深二市成交額共達人民幣2兆2002億元，是時隔近1個月後首度突破2兆元大關，較昨天大增5657億元；總計2890檔個股上漲，其中119檔漲停；2280檔下跌，其中6檔跌停。

類股方面，食品加工、網路電商、飲料、影視院線、自動化設備、零售等類股，以及PEEK材料、乳業、人型機器人等概念股漲幅較大。

中國券商分析，中共中央政治局昨天宣示2025年將改採「適度寬鬆的貨幣政策」，代表市場流動性將趨寬鬆，相關增量措施力度可望更大，目前市場正在等待本週舉行中央經濟工作會議的政策宣示。至於今天盤勢開高走低，則是先前市場陷入較長震盪整理後的逢高出脫賣壓，待政策確認後，陸股走勢將更趨明朗。

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