憂川普關稅提前拉貨 兩岸貿易前11月年增9%

大陸海關總署10日發布最新數據顯示，按美元計，11月兩岸貿易額為258.38億美元，較10月增加20.98億美元，與去年同期相較，年增5%。學者分析認為，這與市場關心川普關稅大棒，因此趕在川普上任前提前拉貨所致。

數據顯示，11月大陸自台進口192.51億美元，較10月增加25.63億美元，年增4%；大陸對台出口65.86億美元，則較10月增加4.64億美元，年增6%。

累計今年前11個月，按美元計，兩岸貿易額為2,662.22億美元，年增9%，大陸自台進口1978.37億美元，年增8.8%，對台出口683.85億美元，年增9.4%。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，這一波兩岸貿易增長明顯是因為川普上任前的提前拉貨效應。大陸預計明年川普上任後可能有許多關稅舉措，因此11月、12月趕快下訂單，趕快出口，預期12月數字還會持續增長。

王國臣認為，川普上任後，因為內閣人事還未到位，預計到明年4月左右都會是監管的空窗期，這期間也是提前拉貨效應時間點，但過了這段時間應該就還好。因為與此同時，許多廠家加速分散生產，所以可以看到很多廠慢慢將生產移到越南或是其他地方，而這樣布局也會持續同步進行。

川普上任後，中美台三邊貿易估計會持續發生變化。王國臣分析，必須注意台灣對美國貿易順差不斷提高，這對台灣而言有兩方面隱憂：一方面在中美貿易戰後，把台灣對美國的貿易順差從中國大陸打回台灣，原本台灣對美貿易順差從隱性成為顯性，隨著去中供應鏈成型，台灣對美貿易順差會越來越高，而台灣被川普課徵關稅機率也越來越高。

另一方面，王國臣指出，對中國大陸而言，如果極限推演，當兩岸經貿趨於0的時候，中共對台政策或只剩下武力犯台選項，因為沒有經貿連接，所謂的經貿制裁也沒有作用點，屆時軍事行為可能會升溫。