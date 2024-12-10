金融監管總局曝陸保險公司最大挑戰 稱：持續與香港合作

大陸國家金融監督管理總局人身保險監管司司長羅艷君表示，大陸保險公司面對其中一個最大挑戰是利率風險，有些保險公司有很大的資產負債，在長期利率下行下，壓力愈來愈大，如10年期國債利率，由2023年的2.56厘，下降至目前2厘以下。

羅豔君在亞洲保險論壇上指出，香港是全球保險業樞紐，有來自包括美國及歐盟等國家的保險公司，有各類產品，包括壽險產品的開發，以應對利率的挑戰。香港的經驗可以學習及借鑑。

她又指出，大陸從去年不斷解決行業面臨的問題。保險公司透過靈活機制，以至回報率與市場利率持平。中國大陸亦加強監管，督促保險公司進行更穩健的分析，促進資產管理能力，以應付宏觀複雜情況。

羅豔君指出，大陸亦正研究，在長期產品與長期回報率達到平衡的可能性。她表示，大陸國務院9月發布新一份推動保險業進一步發展的藍圖，有信心加強中國保險業向新階段邁進。

羅豔君稱，大陸保險業會繼續與香港合作，並通過香港與全球合作，包括如何應對全球金融市場的波動。她表示，內地保險業資產達到人民幣35兆元。市場發展穩定，並有巨大發展空間。