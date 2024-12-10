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傳陸港監管機構要求銀行 加快放行陸企香港上市

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港是大陸企業境外融資的首選之地。圖／路透
香港是大陸企業境外融資的首選之地。圖／路透

在大陸經濟放緩之際，據稱大陸、香港監管機構已要求部分大型投資銀行，幫助加快中國大陸企業在香港上市的速度，以促進海外融資並重振大陸經濟。

路透9日引述七名消息人士說，大陸證監會在10月舉行的兩次會議上說，該委員會正在努力加快部分境外上市的審批速度，共有10多家銀行和律師事務所參加會議。

消息人士稱，來自摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞銀、中金公司和華泰證券等中國公司的銀行家出席了會議。

另有兩名消息人士稱，香港交易所運營商也採取了類似舉措，與大型國際和中國銀行舉行一對一會議，討論如何優化中國大陸公司的上市流程。

報導稱，上述消息標誌著中國在2023年3月制定了離岸融資規則後的一個戰略轉變，當時中國當局加強對離岸融資的審查，此舉導致過去三年離岸融資急劇放緩。

中國大型私營企業面臨前所未有的監管打壓、市場波動、經濟放緩和地緣政治緊張局勢，也擠壓了中國企業的海外融資。

儘管證監會官員在兩次會議上並未具體說明加快境外上市的具體地點，但香港是大陸企業首選的境外融資目的地，所佔份額比紐約還大。

投資銀行 摩根 香港

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