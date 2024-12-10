小米新車型YU7曝光 將與特斯拉Model Y正面對決

小米汽車宣布全新車型YU7，預計明年6、7月上市，業界預估屆時將與美國電動車巨頭特斯拉的Model Y車型正面對決。

大陸工信部官網12月9日披露的企業申報車型公示詳情顯示，這款YU7車型尺寸長4,999毫米、寬1,996毫米、高1,600毫米，軸距3,000毫米。採用三元鋰離子電池，驅動電機峰值功率：220kW/288kW。

工信部信息顯示，該產品為新能源車輛，新能源類型為純電動。單體生產企業為江蘇時代新能源科技有限公司，總成生產企業為中州時代新能源科技有限公司。

據「小米汽車」官方微博消息，小米YU7 SUV新車預計於明年6、7月正式上市，並公布了SUV車型的圖片。

儘管車型公布，但小米官方尚未公開這款車型的售價。官媒澎湃新聞和證券時報網報導，參考小米SU7的售價人民幣21.59萬元，小米SUV的起步價格應不會超過25萬元，頂配預計在30萬元（約合新台幣135萬元）以上。

小米YU7上市後，將與特斯拉Model Y高度對標。在小米SU7銷量成功擊敗Model 3後，小米汽車如今又向特斯拉Model Y發起新的挑戰。

小米首款車型SU7自今年3月發布以來，已累計交付超過10萬輛。小米集團發布的汽車業務第三季財報顯示，智能電動汽車等創新業務實現收入人民幣97億元，較前一季增長45.7%，汽車業務毛利率提升至17.1%。

今年11月18日，小米創始人雷軍曾在微博發文稱：「小米SU7交付量已超過10萬輛，提前完成全年目標！我們將衝刺新目標：全年交付13萬輛！」