中歐關稅角力持續 陸駐英大使鄭澤光喊話歐盟抵制保護主義

面對中歐關稅角力持續、中美貿易戰再起，中國大陸駐英大使鄭澤光在一場中英投資者論壇上喊話，中歐應堅持夥伴關係定位，抵制單邊主義、保護主義。他並呼籲中英應積極準備，推動新一輪經濟財金對話及其他領域對話取得成果。

據中新社報導，鄭澤光日前受邀出席在倫敦舉行的2024中英投資者論壇，該論壇有多名英國政府官員、英國國會上院議員、倫敦金融城官員、中英兩國工商金融界人士等200多人出席。

鄭澤光首先表示，當前世界變亂交織加劇，單邊主義、保護主義上升，全球經濟成長和產供鏈安全穩定面臨嚴重威脅。各國應攜手努力，堅持對話合作、對抗對立，堅持開放包容、反對封閉排斥，以實際行動維護世界和平與穩定，促進國際團結與合作。

鄭澤光指出，今年中國大陸經濟運作總體穩定，中國一直把歐洲當作「中國特色大國外交」的重要方向和實現「中國式現代化」的重要夥伴，中歐已互為第二大貿易夥伴，若加上英國，中歐貿易額達約9,200億美元，歐洲各國應體認到，中歐經貿合作潛力巨大、互利共贏，「中國式現代化」只會為歐洲國家帶來發展新機會。

因此，鄭澤光喊話，中歐雙方應堅持夥伴關係定位，秉持開放合作、互利共贏原則，抵制單邊主義、保護主義，推動中歐經貿關係持續健康發展。

至於中英關係，鄭澤光說，中英雙方應共同落實兩國領導人達成的重要共識，聚焦合作，排除干擾，推動兩國關係進入健康穩定發展新階段。

他說，中英雙方應積極準備，推動新一輪經濟財金對話以及其他領域對話以取得豐碩成果。要努力拓展貿易投資、金融服務、清潔能源、醫療健康、科技創新、教育文化、旅遊、執法等領域務實合作，加強在應對氣候變遷、公共衛生及其他重大國際與區域議題上的溝通協作，給兩國人民帶來更多實實在在的利益，為世界和平穩定繁榮多作貢獻。