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陸國台辦副主任潘賢掌：堅持反對「卡鏈」、「斷鏈」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦副主任潘賢掌就兩岸經貿關係提出堅決反對「卡鏈」、「斷鏈」，還有攜手「強鏈」、「延鏈」、「組鏈」、 「建鏈」等說法。（圖／取自大陸國台辦官網）
大陸國台辦副主任潘賢掌就兩岸經貿關係提出堅決反對「卡鏈」、「斷鏈」，還有攜手「強鏈」、「延鏈」、「組鏈」、 「建鏈」等說法。（圖／取自大陸國台辦官網）

大陸官方再度針對兩岸經貿問題發聲，大陸國台辦副主任潘賢掌強調，堅決反對「卡鏈」、「斷鏈」，並指兩岸產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和產業發展共同作用的結果，「任何人違背經濟規律，出於政治私利圖謀削弱它、斬斷它，都是癡心妄想，註定徒勞無功」。

據國台辦官網12月9日深夜發布消息，指12月8日潘賢掌在福州出席「兩岸融合 福州先行—榕台產業鏈供應鏈圓桌會」並致辭。潘賢掌強調，廣大台商台胞要共同維護融合發展環境，堅決反對「卡鏈」、「斷鏈」。

他指出，兩岸同胞同祖同根，血脈相連，文化相通，「沒有任何理由不攜手發展、融合發展」。

對兩岸經貿，潘賢掌強調，「兩岸產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和產業發展共同作用的結果，任何人違背經濟規律，出於政治私利圖謀削弱它、斬斷它，都是癡心妄想，註定徒勞無功」。

消息指，潘賢掌還提到，大陸擁有聯合國產業分類中的全部工業門類，經濟具有強大韌性和巨大潛力，已經在長期發展中形成了完整的產業鏈條、完善的產業配套和良好穩固的基本面。「兩岸業界要持續加強相關產業鏈供應鏈上下游協同、貫通和融合，在攜手『強鏈』、『延鏈』中共同壯大中華民族經濟」。

他並表示，兩岸業界深度分工合作，「將促進兩岸產業鏈供應鏈深度相嵌，在『組鏈』、 『建鏈』中開拓更大市場」。

綜合福州廣播電視台、福州日報消息，會上福州市就高端精細化工、數位經濟、醫藥康養、海上裝備、低空經濟五大產業作了推介並介紹下階段與台灣方面的合作方向。現場簽約了12個深化兩地產業鏈供應鏈融合項目累計簽約金額達18.77億元人民幣。

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