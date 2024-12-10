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銷量暴跌 保時捷大陸經銷商擬縮減3成

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
保時捷中國傳出。未來兩年，將把大陸經銷商數量從目前約150家縮減至100家左右。（路透）
保時捷中國傳出。未來兩年，將把大陸經銷商數量從目前約150家縮減至100家左右。（路透）

保時捷在大陸銷量下滑，調整經銷商網絡已勢在必行。保時捷中國9日確認將縮減大陸經銷商數量。未來兩年中，保時捷計劃將大陸經銷商數量從當前約150家縮減至100家左右。針對保留在體系內的經銷商，保時捷中國將提供一系列支持措施，比如減輕經銷商庫存壓力，提供融資支持等。

財新網報導，保時捷中國稱，經銷商網絡規模要與市場需求相匹配，為保障經銷商合作夥伴盈利能力，將對經銷商數量進行動態調整。經銷商網絡調整將因地制宜，在部分長期無法盈利的城市會削減經銷商數量。而在上海和北京等需求較高的城市則會加大投資力度。保時捷還將加大線上服務和新零售業態布局。

保時捷財報顯示，2024年前三季，大陸市場銷量下滑29%至43,280輛，同期大陸銷量在保時捷全球銷量佔比也下滑6個百分點至18%。在保時捷全球各大主要市場中，中國銷量下滑幅度最大。保時捷北美市場銷量小幅下滑5%，其他市場表現穩定。

近年來，超豪華汽車在大陸銷量整體下滑，部分大陸車企還嘗試推出超豪華車型，挑戰保時捷等品牌。保時捷中國稱，已設立多個研發分支機構，為大陸消費者提供數位解決方案，近期又增設技術部門，在大陸展開研發工作，同時也具備本地採購和品質保證等職能。

縮減經銷商規模是當前大陸汽車行業的大勢所趨，隨著大陸市場燃油車銷量規模迅速下降，傳統4S店經銷商模式遭遇困境。中國汽車流通協會副秘書長郎學紅近期稱，2024年全年退網的汽車4S店預計將達4,000家，過去三年，每年4S店平均退網數量約為2,000家。市場機構易車研究院首席分析師周麗君認為，2025年傳統豪華品牌可能都需要以較大比例削減經銷商網絡數量。

保時捷

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