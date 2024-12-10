李紀珠：外資躊躇不前 反是台金融業進入大陸的機會

兩岸企業家峰會近日在廈門舉行，玉山科技協會榮譽理事長、峰會台方金融產業合作推動小組副召集人、前經管會主委李紀珠10日指出，時值大陸近期大幅開放一系列准入措施，且部分外資金融機構當前躊躇不前，尚未大舉進入大陸時，反而是台灣加速進入的機會。她還表示，了解到台灣有些投信機構其實正積極與大陸銀行業對接，期盼能將比次的通路連結，將旗下商品銷售至大陸。

今年兩岸企業家峰會為期兩天，主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」，年會期間峰會八個產業合作推動小組將各別舉行專題論壇或參訪。其中，金融產業合作推動小組10日舉行專題論壇。

針對兩岸目前金融方面合作，李紀珠於場外受訪表示，從兩岸簽署三項金融監理備忘錄後，期間一段時間經歷過快速發展期，然而，在此後，現在兩邊開始趨緩且官方機構的聯繫中斷，因此較難去推展雙方制度保障。

李紀珠指出，儘管外商金融機構當前躊躇不前，尚未大舉拓展大陸市場，不過，她看到大陸近期一系列大幅開放措施，反而是台灣金融機構的機會，建議台灣金融機構應該利用此次大陸大幅開放外資金融機構進入、降低門檻的機會搶進。儘管現階段台灣金融產業競爭不及歐美等先進國家，但台灣金融機構在微觀管理具有較強的優勢。

她提到，由於台灣過去經歷很長一段的低利差時期，但銀行業卻仍能賺錢，所以台灣在金融管理這塊是有優勢的，而大陸如今也開始步入降息等低利差時期，所以大陸在微觀經營管理這塊，也凸顯台灣在金融管理方面優勢。

就兩岸在金融方面合作趨勢，李紀珠說，台灣較早步入高齡化社會，但大陸高齡化速度更快，台灣產業要先在台建立制度與規模化後引進到大陸，加上兩岸生活、文化習性較接近，如長者喜歡聚在一起打麻將等，在許多養老設施設計上或會更貼近，但這部分機會的重視程度還有提升空間。

她續指，除養老金融外，在既有市場裡，台灣以前對金融機構的管理技能，在現在大陸希望能大幅開放，加上歐美金融機構相對較不積極的情況下，「我覺得（台灣）是有機會的」。目前在法規上只要正確明確清楚，這對業者來講都不是困擾，業者主要擔心的是不確定性，尤其法規的解釋模糊空間大。

此外，李紀珠再指，由於大陸銀行較具知名度，有不少台灣金融機構實際上對大陸市場感興趣。她舉例，台灣有些投信業者也正積極與陸方聯繫，盼能打通與大陸銀行業合作，把其基金等金融商品銷售至大陸市場。而大陸希望有更多元、更值得信任的商品進入該市場，但大陸對台灣這類品牌認知較少，且該領域所涉及的大陸監管單位目前還是較為複雜。