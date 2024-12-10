回應中國反壟斷調查 輝達：樂意回答任何業務問題

中國主管部門昨天公布對輝達祭出反壟斷調查，陸媒財經網今天報導，輝達表示「很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題」。

中國國家市場監督管理總局9日晚間發布公告，因輝達公司涉嫌違反中國反壟斷法及「市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達（輝達）公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告」，市場監管總局依法對輝達公司展開立案調查。

據財經網，輝達今天回應財經指出，「英偉達憑藉實力取勝，這反映在我們的基準測試結果和對客戶的價值上，客戶可以選擇任何最適合他們的解決方案。我們努力在每個地區提供最好的產品，並在我們開展業務的任何地方履行我們的承諾。我們很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題」。

輝達是全球知名晶片公司。今年2月一項數據顯示，輝達2023年在全球數據中心GPU（繪圖處理器）市占率為98%，第二名的超微（AMD）市占率僅1.2%，第三名的英特爾（Intel）不足1%。

報導指出，中國市場在輝達的營收中占了較大比重。輝達財報顯示，截至今年前三季，輝達在中國（含香港）營收115.7億美元，占收入大盤的12.7%。

財經網引述北京君益誠律師事務所執行主任王軒表示，就市場監管總局公布的消息來看，這次調查針對的是2020年輝達收購邁絡思交易。

輝達於2019年4月宣布收購邁絡思科技有限公司。這家公司於1999年在以色列成立，在美國那斯達克證券交易所上市，是一家網路設備供應商，主要業務是為數據中心提供網路控制晶片、網卡、線纜、交換機、軟體等。

據指出，由於輝達和邁絡思在全球都具有壟斷地位，這起併購案對全球市場有潛在影響，因此這筆交易隨後經過美國、歐盟、中國、墨西哥等國家和地區市場監管部門的批准。

王軒表示，在該案中，中國市場監管總局要求輝達在收購交易完成後6年內依據公平、合理、無歧視原則向中國市場繼續供應輝達GPU加速器、邁絡思高速網路互聯設備和相關軟體、配件；而近兩年輝達不得不遵循美國出口管制條例相關要求，很難在中國市場全部履行此前承諾。

王軒解釋，輝達作為一家美國企業，在遵守美國出口管制相關法律要求的情況下，一定程度上可能無法履行此前經營者持續供貨的承諾，因此引發中國反壟斷執法機構對輝達違反承諾義務的調查。

王軒分析，輝達在出口管制合規與競爭合規的雙重要求以及高額罰款面前，可能被迫進行市場選擇。