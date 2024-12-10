快訊

台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

瀏海螢幕不見了！蘋果OLED MacBook Pro變全螢幕機型 2026年登場

聽新聞
0:00 / 0:00

回應中國反壟斷調查 輝達：樂意回答任何業務問題

中央社／ 台北10日電
輝達（Nvidia）。路透
輝達（Nvidia）。路透

中國主管部門昨天公布對輝達祭出反壟斷調查，陸媒財經網今天報導，輝達表示「很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題」。

中國國家市場監督管理總局9日晚間發布公告，因輝達公司涉嫌違反中國反壟斷法及「市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達（輝達）公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告」，市場監管總局依法對輝達公司展開立案調查。

據財經網，輝達今天回應財經指出，「英偉達憑藉實力取勝，這反映在我們的基準測試結果和對客戶的價值上，客戶可以選擇任何最適合他們的解決方案。我們努力在每個地區提供最好的產品，並在我們開展業務的任何地方履行我們的承諾。我們很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題」。

輝達是全球知名晶片公司。今年2月一項數據顯示，輝達2023年在全球數據中心GPU（繪圖處理器）市占率為98%，第二名的超微（AMD）市占率僅1.2%，第三名的英特爾（Intel）不足1%。

報導指出，中國市場在輝達的營收中占了較大比重。輝達財報顯示，截至今年前三季，輝達在中國（含香港）營收115.7億美元，占收入大盤的12.7%。

財經網引述北京君益誠律師事務所執行主任王軒表示，就市場監管總局公布的消息來看，這次調查針對的是2020年輝達收購邁絡思交易。

輝達於2019年4月宣布收購邁絡思科技有限公司。這家公司於1999年在以色列成立，在美國那斯達克證券交易所上市，是一家網路設備供應商，主要業務是為數據中心提供網路控制晶片、網卡、線纜、交換機、軟體等。

據指出，由於輝達和邁絡思在全球都具有壟斷地位，這起併購案對全球市場有潛在影響，因此這筆交易隨後經過美國、歐盟、中國、墨西哥等國家和地區市場監管部門的批准。

王軒表示，在該案中，中國市場監管總局要求輝達在收購交易完成後6年內依據公平、合理、無歧視原則向中國市場繼續供應輝達GPU加速器、邁絡思高速網路互聯設備和相關軟體、配件；而近兩年輝達不得不遵循美國出口管制條例相關要求，很難在中國市場全部履行此前承諾。

王軒解釋，輝達作為一家美國企業，在遵守美國出口管制相關法律要求的情況下，一定程度上可能無法履行此前經營者持續供貨的承諾，因此引發中國反壟斷執法機構對輝達違反承諾義務的調查。

王軒分析，輝達在出口管制合規與競爭合規的雙重要求以及高額罰款面前，可能被迫進行市場選擇。

中國市場 網路 美國

延伸閱讀

輝達遭中國反壟斷調查是否波及台廠？ 經長郭智輝說話了

美股收低 大陸對NVIDIA展開反壟斷調查拖累科技股

Nvidia遭陸反壟斷調查 美股史指和那指從高點回落

廣達績優締造最旺11月 營收連七月站穩千億元

相關新聞

陸通縮陰霾還未退散 PPI指數減2.5%

大陸國家統計局昨（9）日公布，11月大陸消費者物價指數（CPI）年漲0.2%，低於外界預期，為五個月最低；11月生產者物...

李紀珠：外資躊躇不前 反是台金融業進入大陸的機會

兩岸企業家峰會近日在廈門舉行，玉山科技協會榮譽理事長、峰會台方金融產業合作推動小組副召集人、前經管會主委李紀珠10日指出...

商總許舒博：兩岸不恢復交流 許多商業合作難以為繼

全國商業總會10日上午舉行「2024行政院卓榮泰院長與商業領袖座談會」，會上商業代表共提出63項提案，其中三項涉及與大陸...

傳陸港監管機構要求銀行 加快放行陸企香港上市

在大陸經濟放緩之際，據稱大陸、香港監管機構已要求部分大型投資銀行，幫助加快中國大陸企業在香港上市的速度，以促進海外融資並...

小米新車型YU7曝光 將與特斯拉Model Y正面對決

小米汽車宣布全新車型YU7，預計明年6、7月上市，業界預估屆時將與美國電動車巨頭特斯拉的Model Y車型正面對決。

中歐關稅角力持續 陸駐英大使鄭澤光喊話歐盟抵制保護主義

面對中歐關稅角力持續、中美貿易戰再起，中國大陸駐英大使鄭澤光在一場中英投資者論壇上喊話，中歐應堅持夥伴關係定位，抵制單邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。