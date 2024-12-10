快訊

減肥不吃澱粉！男2周後體重反增 醫揭致命危險：恐酮酸中毒

韓國瑜將率團祝賀川普就職 賴清德悄悄話祝一路順風

廉航與傳統航空界線漸模糊 搶食長程航線是利或弊？

中共宣示貨幣政策將適度寬鬆 陸股上午盤跳空大漲

中央社／ 北京10日電
陸股今早開盤跳空大漲逾2.5%。（中新網）
陸股今早開盤跳空大漲逾2.5%。（中新網）

中共中央政治局會議宣示明年實施「適度寬鬆的貨幣政策」後，陸股今早開盤跳空大漲逾2.5%，上證指數一度直逼3500點大關。盤中雖有獲利回吐賣壓，但上午收盤仍帶量大漲1.5%以上，且各類股全面上漲。

中共中央政治局昨天召開會議，分析研究2025年中國經濟工作，強調宏觀政策要「積極有為」，並明白提出要「穩住房市股市」，且要實施「更加積極的財政政策」和「適度寬鬆的貨幣政策」。

上述宣示中，2025年要實施「適度寬鬆的貨幣政策」成為矚目焦點，受到官媒連篇累牘報導，被視為政策最大利多。受此激勵，陸股今早以跳空大漲開出，其中上證指數開盤就攻上3490.29點大漲2.58%，深證成指更以11124.78點大漲3.66%開出，創業板指開盤則直攻2358.29暴漲4.88%。

在追高買盤在開盤前即湧入下，陸股開盤總計多達逾5000檔個股上漲。其中，證券股開盤漲幅高達5.11%，超過半個漲停板；其次是房產股，開盤漲幅也達4.76%，直逼半個漲停板。

但開盤過後，上午盤中逢高回吐賣壓隨即出籠，漲幅明顯縮小，但接手買盤仍將大盤維持在一定漲勢，成交量也較昨天上午盤明顯放大。至上午收盤，上證指數仍上漲1.58%，深證成指漲幅則達2.08%，創業板指漲幅更大2.21%，滬深兩市總成交額達1兆5049億元，較昨天放大4151億餘元。

與開盤相較，上午盤上漲個股減為4656檔，其中100檔攻上漲；另有594檔下跌。其中1檔跌停。

類股方面，各類股全面上漲。其中以食品加工製造、影視院線、飲料製造、自動化設備、網路電商、保險等類股，以及PEEK材料、乳業、人形機器人、無人零售等概念漲幅較大，這些類股及概念股較多數涉及消費領域。

陸股

延伸閱讀

貨幣政策時隔14年重回「適度寬鬆」 陸資產股集體爆發

恆生指數昨收盤前大噴…期指大漲1500多點！ 不敗教主：00882跟00753L會噴到不行？

三因素 牽動遠東-北美運價

微策略連五周買比特幣 上周再砸21億美元毫不手軟

相關新聞

陸通縮陰霾還未退散 PPI指數減2.5%

大陸國家統計局昨（9）日公布，11月大陸消費者物價指數（CPI）年漲0.2%，低於外界預期，為五個月最低；11月生產者物...

李紀珠：外資躊躇不前 反是台金融業進入大陸的機會

兩岸企業家峰會近日在廈門舉行，玉山科技協會榮譽理事長、峰會台方金融產業合作推動小組副召集人、前經管會主委李紀珠10日指出...

商總許舒博：兩岸不恢復交流 許多商業合作難以為繼

全國商業總會10日上午舉行「2024行政院卓榮泰院長與商業領袖座談會」，會上商業代表共提出63項提案，其中三項涉及與大陸...

貨幣政策時隔14年重回「適度寬鬆」 陸資產股集體爆發

中共中央政治局12月9日召開會議指出，明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆...

時隔14年陸貨幣政策重回「適度寬鬆」 激勵陸港股市大漲

9日召開的中共政治局會議提出，明年將實施「適度寬鬆」的貨幣政策，為中國大陸近14年來貨幣政策從「穩健」重新回歸「適度寬鬆...

回應中國反壟斷調查 輝達：樂意回答任何業務問題

中國主管部門昨天公布對輝達祭出反壟斷調查，陸媒財經網今天報導，輝達表示「很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。