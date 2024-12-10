大陸11月出口年增6.7%、進口降3.9% 均不如市場預期

中國大陸11月以美元計價，出口及進口表現均低於市場預期。其中11月出口成長6.7%，前值增12.7%；進口下降3.9%，前值下降2.3%；當月貿易順差974.4億美元，前值957.2億美元。分析指出，11月的外貿數字顯示當前中國大陸正面臨內需不足、外貿不振兩大挑戰。

根據大陸海關總署10日公布的統計數據，今年前11個月，按美元計，大陸累計出口達3.24兆美元，增長5.4%；進口2.36兆美元，增長1.2%，累計貿易順差達到8,800億美元。

大陸海關總署表示，今年前11個月，中國大陸與東協、歐盟、美國、韓國的進出口持續增長。其中，東協仍為大陸第一大貿易夥伴，歐盟為第二大貿易夥伴，美國為第三大貿易夥伴，韓國為第四大貿易夥伴。

按商品列別看，機電產品占中國出口比重近6成，其中自動數據處理設備及其零部件 、集成電路和汽車出口呈兩位數增長。今年前11個月，大陸汽車出口累計達人民幣7,629.7億元，增長16.9%。

在進口方面，鐵礦砂、煤和天然氣進口量增加。今年前11個月，中國大陸進口鐵礦砂11.24億噸，增加4.3%；煤進口4.9億噸，增加14.8%；天然氣進口1.2億噸，增加12%。另，集成電路進口5,014.7億個，增加14.8%，但汽車進口63.7萬輛，減少11.3%。