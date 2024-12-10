港媒評中共政治局會議 擴大內需刺激力度不遜08年

針對中共政治局9日會議，香港媒體引述中國大陸經濟學家盤和林說法指稱，大陸正在進入新一輪政策刺激周期，他相信本輪經濟刺激力度「不會低於2008年那次」。

香港星島日報10日引述盤和林分析，中國大陸經濟當前有陷入通縮的風險，他以11月CPI按年增0.2%，按月跌0.6%為例，論證中國物價越來越低，並稱這情況說明經濟活躍度在下降。

盤和林進一步說，大陸官方9月曾推出一輪樓市和股市救市政策，但物價仍然走低，說明防通縮將是中國經濟工作的主要任務。亦即，中國正進入新一輪刺激周期。

他表示，相信本輪經濟刺激力度「不會低於2008年那次」。中國在2008年曾推出人民幣4兆元投資計劃，佔當年GDP比重超過10％。

中國財政科學研究院研究員賈康稱，雖然中國貨幣政策在前些年一直稱為「穩健」，但實際工作中卻強調「保持流動性合理充裕」；現在明確表述為「適度寬鬆」，是更好地對應現實工作給出方向性定位。他強調，這對於提振市場信心，改善企業預期有重要意義。

中共一年一度中央經濟工作會議前夕，中共政治局9日在總書記習近平主持下，開會分析研究2025年經濟工作。這場會議通常被視為年底中共中央經濟工作會議的「吹風會」，為來年經濟工作定調。

會議提出了要實施「適度寬鬆的貨幣政策」，這是中國大陸自2011年以來首次調整貨幣政策，意味著延續14年的「穩健」貨幣政策，將調回2008年至2010年的「適度寬鬆」取向。