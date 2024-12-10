學者：「新時代產業鏈」成形 兩岸產業合作需新思路

閩江學院海峽兩岸產業融合發展研究院院長陳克明指出，新興產業發展要求合作模式創新，這對兩岸而言均為新課題，需投入更多時間與精力探索。此次兩岸企業家峰會主題「新時代產業鏈」正體現了這種變化，意味着兩岸產業合作需新思路。

據香港文匯網報導，陳克明在兩岸企業家峰會上表示，經貿合作是兩岸關係與台海和平的「壓艙石」，當下兩岸關係緊張，此次峰會的舉辦更加凸顯其重要性。他指出，隨著環境變化，特別是兩岸產業經濟發展水平的改變，合作方式與領域已與往昔大相逕庭。近年來，兩岸共同聚焦新興產業發展，其在技術特點、市場運作、經營方式等方面與傳統產業差異顯著，這促使兩岸需積極探索新合作模式，尋求更多結合點。

面對當前局勢，陳克明認為，政治關係緊張雖給產業合作和經貿強化帶來一定挑戰，但市場驅動作用不容小覷。當下，兩岸經濟落差改變，產業發展水平趨同，新興產業發展要求合作模式創新，這對兩岸而言均為新課題，需投入更多時間與精力探索。

陳克明指出，此次峰會主題「新時代產業鏈」正體現了這種變化，意味著兩岸產業合作需新思路。此外，大陸中止ECFA部分產品關稅減讓對台灣傳統產業影響較大，在全球貿易大變局下，貿易合作對兩岸依舊重要，兩岸應更加重視經貿往來，積極尋求合作新途徑。

陳克明表示，兩岸企業家峰會作為民間最高層級經貿交流平台，已舉辦10次年，在兩岸官方渠道接觸不順暢時，其民間交流渠道的作用尤為凸顯，對兩岸關係發展意義非凡。儘管兩岸企業存在競爭，但互補合作空間更為廣闊。

台灣大學講座教授羅仁權則表示，面對新的形勢，兩岸合作更可實現優勢互補。他以台積電高階晶片受限為例指出，若兩岸在相關產業初期便開展合作，將有望解決類似晶片領域被卡脖子問題，且在全球化背景下，美國難以肆意干涉。從民生角度看，兩岸更應加強交流互動，增進相互了解，推動融合發展，共同維護良好局面。