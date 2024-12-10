貨幣政策時隔14年重回「適度寬鬆」 陸資產股集體爆發

中共中央政治局12月9日召開會議指出，明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。這也是中國自2011年以來，首次改變貨幣政策立場。

雖然該消息在A股收盤後才發出，但仍在交易的中國資產股集體衝高，香港恒生指數9日收盤漲2.76%，恒生科技指數漲4.30%。富時A50中國指數期貨一度漲超1%，3倍做多富時中國ETF一度漲逾19%，2倍做多中國互聯網股票ETF一度漲超15%。

綜合第一財經和每日經濟報導，中國上一次實施「適度寬鬆」的貨幣政策，是在2008年11月為應對國際金融危機、促進經濟快速復甦而提出，這一階段的寬鬆貨幣政策延續到了2009年和2010年。隨後經濟企穩回升後，2010年12月，中共中央政治局會議宣布貨幣政策由「適度寬鬆」轉為「穩健」，以此來應對經濟過熱和通膨壓力，象徵著上一輪貨幣寬鬆期結束。

對於中國貨幣政策重回「適度寬鬆」，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，當前大陸物價水平持續偏低，有效需求不足，2025年逆周期調節需求上升，推動央行貨幣政策基調從「穩健」轉向「適度寬鬆」。這意味著2025年央行會繼續實施有力度的降息降準，其中政策性降息幅度有可能達到0.5個百分點，明顯高於今年0.3個百分點的降息幅度，而且各類結構性貨幣政策工具利率也會適時下調，進而引導企業和居民融資成本下行。

王青預測，不排除2025年通過較大幅度引導5年期以上LPR（貸款市場報價利率）報價下行等方式，繼續對居民房貸實施較大力度定向降息的可能。

他認為，這是促進房地產市場止跌回穩的關鍵一招。與此同時，在金融「擠水分」效應減弱後，明年新增信貸、社融規模有望恢復較快增長。另，2025年匯市可能會出現一定幅度的波動，但不會動搖「適度寬鬆」的貨幣政策立場。

今年以來，中國大陸已多次降準、降息。其中，1年期LPR從3.45%降至3.10%，下降35個基點；5年期以上LPR從4.20%降至3.60%，下降60個基點，降幅均為歷年來之最。實際上，中國大陸今年的貨幣政策已經是「適度寬鬆」。