快訊

好市多「自助碎洋蔥」重出江湖！網興奮喊1物：希望一起回歸

從南美二館突變國家級 看行政法人政治化的畸形現象

上演逃難記！榮耀號卡沖繩最快今疏運完畢 最慘不是旅客而是「這群人」

聽新聞
0:00 / 0:00

李強：大陸將千方百計擴大內需提振消費

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院總理李強9日與十大國際經濟組織負責人就圍繞「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」舉行對話會。（新華社）
大陸國務院總理李強9日與十大國際經濟組織負責人就圍繞「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」舉行對話會。（新華社）

據新華社報導，大陸國務院總理李強9日在北京釣魚台國賓館與世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織等十大國際經濟組織負責舉行「1+10」對話會時提出，中國大陸將千方百計擴大內需、提振消費，同時加快建設全國統一大市場，不斷增強經濟內生動力。

李強表示，當前世界經濟增長乏力，經濟全球化和多邊主義受到阻礙和挑戰，導致不確定性進一步上升。他強調，中國是經濟全球化、多邊主義的堅定維護者。長期以來，中國經濟為世界經濟持續注入強勁動力，日益呈現出自身發展的鮮明特點：

一、有穩定增長的運行機制，堅持穩中求進、長遠規劃。大陸將加大逆周期調節力度，加力實施宏觀政策，千方百計擴大內需、提振消費，下更大功夫解決突出問題，推動經濟持續回升向好；

二、有持續成長的增量空間，新需求、新動能將不斷形成。大陸將進一步全面深化改革，加快建設全國統一大市場，著力推動科技創新產業創新，不斷增強經濟內生動力；

三、有積極正向的外溢效應，始終同世界分享發展機遇。大陸將堅定不移推進高水平對外開放，出台更多自主開放和單邊開放政策，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。中國經濟向上向好的底層邏輯沒有變，惠及世界的方向原則沒有變，這是中國經濟之於世界經濟最大的確定性。

李強指出，中方願同各方一道維護國際關係基本準則和多邊貿易體制。中方支持各國際經濟組織為全球治理發揮重要作用，將積極承擔與自身能力相匹配的國際義務，共同推動世界經濟健康穩定發展。

據新華社報導，國際經濟組織負責人高度讚賞中國發展取得的巨大成就，表示中國經濟持續向好，堅持高水平對外開放，為世界和平與發展注入寶貴穩定性和強勁動力，對中國經濟轉型和未來充滿信心。各方願同中方加強合作，共同維護多邊主義和全球化進程，優先發展議題，堅持自由貿易，加大對發展中國家支持，應對氣候變化等全球性挑戰，推動世界經濟包容增長，促進共同繁榮和可持續發展。

李強

延伸閱讀

李強會國際經濟組織領袖 稱中國將下大功夫解決問題

中共黨外人士座談會 習近平：2024年經濟目標將完成

陸經濟工作會議本周登場 官媒：中國經濟仍有五大潛力

「性質極其惡劣」珠海駕車撞人案35死 習近平火速指示：依法嚴懲凶手

相關新聞

陸通縮陰霾還未退散 PPI指數減2.5%

大陸國家統計局昨（9）日公布，11月大陸消費者物價指數（CPI）年漲0.2%，低於外界預期，為五個月最低；11月生產者物...

貨幣政策時隔14年重回「適度寬鬆」 陸資產股集體爆發

中共中央政治局12月9日召開會議指出，明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆...

時隔14年陸貨幣政策重回「適度寬鬆」 激勵陸港股市大漲

9日召開的中共政治局會議提出，明年將實施「適度寬鬆」的貨幣政策，為中國大陸近14年來貨幣政策從「穩健」重新回歸「適度寬鬆...

大陸11月出口年增6.7%、進口降3.9% 均不如市場預期

中國大陸11月以美元計價，出口及進口表現均低於市場預期。其中11月出口成長6.7%，前值增12.7%；進口下降3.9%，...

港媒評中共政治局會議 擴大內需刺激力度不遜08年

針對中共政治局9日會議，香港媒體引述中國大陸經濟學家盤和林說法指稱，大陸正在進入新一輪政策刺激周期，他相信本輪經濟刺激力...

大陸汽車前10月銷量逾1800萬輛 「斷層式」領先美國

汽車專業網站發布最新數據指出，今年前十個月，全球汽車銷量前十大國家榜中，中國大陸以1,803.02萬輛銷量，「斷層式」領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。