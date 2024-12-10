李強：大陸將千方百計擴大內需提振消費

據新華社報導，大陸國務院總理李強9日在北京釣魚台國賓館與世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織等十大國際經濟組織負責舉行「1+10」對話會時提出，中國大陸將千方百計擴大內需、提振消費，同時加快建設全國統一大市場，不斷增強經濟內生動力。

李強表示，當前世界經濟增長乏力，經濟全球化和多邊主義受到阻礙和挑戰，導致不確定性進一步上升。他強調，中國是經濟全球化、多邊主義的堅定維護者。長期以來，中國經濟為世界經濟持續注入強勁動力，日益呈現出自身發展的鮮明特點：

一、有穩定增長的運行機制，堅持穩中求進、長遠規劃。大陸將加大逆周期調節力度，加力實施宏觀政策，千方百計擴大內需、提振消費，下更大功夫解決突出問題，推動經濟持續回升向好；

二、有持續成長的增量空間，新需求、新動能將不斷形成。大陸將進一步全面深化改革，加快建設全國統一大市場，著力推動科技創新產業創新，不斷增強經濟內生動力；

三、有積極正向的外溢效應，始終同世界分享發展機遇。大陸將堅定不移推進高水平對外開放，出台更多自主開放和單邊開放政策，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。中國經濟向上向好的底層邏輯沒有變，惠及世界的方向原則沒有變，這是中國經濟之於世界經濟最大的確定性。

李強指出，中方願同各方一道維護國際關係基本準則和多邊貿易體制。中方支持各國際經濟組織為全球治理發揮重要作用，將積極承擔與自身能力相匹配的國際義務，共同推動世界經濟健康穩定發展。

據新華社報導，國際經濟組織負責人高度讚賞中國發展取得的巨大成就，表示中國經濟持續向好，堅持高水平對外開放，為世界和平與發展注入寶貴穩定性和強勁動力，對中國經濟轉型和未來充滿信心。各方願同中方加強合作，共同維護多邊主義和全球化進程，優先發展議題，堅持自由貿易，加大對發展中國家支持，應對氣候變化等全球性挑戰，推動世界經濟包容增長，促進共同繁榮和可持續發展。