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中共政治局會議提貨幣政策適度寬鬆 受官媒聚焦

中央社／ 北京10日電

中共中央政治局會議昨天提到，2025年要實施「適度寬鬆的貨幣政策」，今天成為中國各大官媒關注焦點。其中提到，這是中國自2011年以來首度將貨幣政策定調為「適度寬鬆」，2025年預算赤字率可能調高到4%，突破多年設定的3%。

有法人同時預測，2025年中國匯市可能會出現一定幅度波動，但不會動搖「適度寬鬆的貨幣政策」立場。

中共中央政治局昨天召開會議，分析研究2025年中國經濟工作，強調宏觀政策要「積極有為」，並明白提出要「穩住房市股市」，且要實施「更加積極的財政政策」和「適度寬鬆的貨幣政策」。

會議後，從昨晚到今天，包括新華社、央視、澎湃新聞等各路官媒及多家中國財經媒體，不約而定將焦點放在「適度寬鬆的貨幣政策」上，紛紛採訪中國境內學者及法人作解讀，提出上述觀點。

央視「玉淵譚天」報導，前中國人民大學經濟學院副院長王晉斌表示，這一轉變是中國經濟遇到「一些挑戰和困難」所致，包括有效需求不足、物價偏低、房地產明顯下滑、地方政府債務等壓力，加上全球經濟的不穩定因素在增加。在這種內外背景條件下，中共中央遂作出「適度寬鬆的貨幣政策」的宣示。

澎湃新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，實施「適度寬鬆的貨幣政策」，是中共中央2011年以來首次將貨幣政策定調為「適度寬鬆」，背後是當前中國物價水平持續偏低，有效需求不足。

粵開證券分析，2011年以來，中國相關政策的基調一直是「積極的財政政策」和「穩健的貨幣政策」，頂多加上「加力提效」、「靈活適度」等表述。但昨天的政治局會議改為「更加積極的財政政策」和「適度寬鬆的貨幣政策」，屬於「重大調整」，體現中共中央對推動中國經濟持續回升、提振市場信心的決心。

新華社報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，貨幣政策的表述從先前的「穩健」改為「適度寬鬆」，意味着中國將保持資金流動性合理充裕，進一步降低企業和居民綜合融資成本，為推動經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。

東方金誠研判，2025年中國人民銀行會繼續實施有力度的降息降準，其中政策性降息幅度有可能達到0.5個百分點，明顯高於今年的0.3個百分點，而且各類貨幣政策工具利率也會適時調降，進而引導企業和民眾融資成本下降。至於匯市可能會出現一定幅度的波動，但不會動搖「適度寬鬆的貨幣政策」立場。

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