時隔14年陸貨幣政策重回「適度寬鬆」 激勵陸港股市大漲

9日召開的中共政治局會議提出，明年將實施「適度寬鬆」的貨幣政策，為中國大陸近14年來貨幣政策從「穩健」重新回歸「適度寬鬆」，激勵陸港股市大漲。上證指數10日開盤上漲2.58%，地產股掀漲停潮，香港恒生指數則高開3.21%。

據新華社報導，中共中央政治局提出，明年經濟工作要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加強超常規逆周期調節，穩住樓市、股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊等。

央視新聞報導，大陸貨幣政策的基調，此前多年都主要強調「穩健」，此次調整為「適度寬鬆」，與目前內外整體經濟形勢有關。

招聯首席研究員董希渺表示，當前，中國內外部環境已經發生重大變化，國內有效需求不足，企業經營壓力較大。與此同時，歐美發達經濟體貨幣政策轉向寬鬆。對此，中共中央調整貨幣政策基調，也是根據實際情況，同時延續此前提出的「有力度的降息」基礎上的進一步要求。

今年以來，中國人民銀行（大陸央行）已兩次下調存款準備率共1個百分點，釋放長期流動性約人民幣2兆元（約合新台幣9兆元），並綜合運用多種貨幣政策工具，引導金融加大對實體經濟支持服務。數據顯示，大陸今年廣義貨幣（M2）餘額突破300兆元；今年前三季，主要金融機構貸款發放量超過110兆元，比2023年同期多近8兆元。

此外，今年以來，大陸利率也明顯下調，貸款市場報價利率（LPR）累計三次下降，1年期貸款市場報價利率（LPR）累計下降35個基點，5年期以上貸款市場報價利率（LPR）累計下降60個基點。在此帶動下，貸款實際利率進一步下行。目前大陸企業貸款加權平均利率已來到「3」字頭，一般民眾房貸利率也降至歷史低位。