中韓同意加快兩國自貿協定二階段談判 深化產業鏈合作

據大陸商務部消息，中韓自由貿易協定第六次聯委會會議9日在韓國首爾舉行。雙方一致同意，共同推動中韓自貿協定持續深入高質量實施，加快推動中韓自貿協定第二階段談判，深化產業鏈供應鏈合作，加強服務貿易和投資合作，使協定更好惠及兩國企業和人民。

此次會議由大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文與韓國產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教共同主持會議。

大陸商務部稱，雙方積極評價過去一年中韓自貿協定實施成效，共同審議協定項下貨物貿易、經濟合作、技術性貿易壁壘等領域實施情況，並就跨境電商商品通關便利化、標準技術法規與合格評定程序、農產品檢驗檢疫、政府採購等問題交換意見。

兩國研究機構還匯報了加強中韓自貿協定實施與合作的聯合研究成果，提出有關意見建議。此外，雙方還就有關多邊區域以及雙邊經貿合作問題深入溝通。

韓聯社報導，中韓雙方一致認為，韓中自貿協定在過去十年裡為擴大雙邊貿易投資作出貢獻，並商定將繼續借力自貿協定推動雙邊經貿合作實現互利互惠、共同發展。雙方並商定明年舉辦韓中產供鏈熱線會議，向韓企舉行說明會介紹中國出口管制政策，以保持供應鏈合作。

韓中兩國研究機構在雙邊自貿協定啟動10周年之際進行一項聯合研究並於近日發布的報告稱，去年南韓對中國大陸出口（中國自韓國進口）和南韓自中國進口（中國對韓國出口）的FTA利用率分別達73.3%和85.8%，雙邊貿易額從2015年至2021年年均增長4.5%。

中韓自貿協定於2015年12月20日正式生效，雙方迄今已十次削減關稅，同時持續推進服務投資自由化與便利化。