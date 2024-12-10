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陸11月物價指數 僅增0.2%

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

內需不振導致大陸持續面臨通貨緊縮的陰霾。大陸國家統計局昨公布，十一月大陸消費者物價指數（CPI）按年上漲百分之○點二，漲幅較十月回落○點一個百分點，低於市場預期。工業生產者出廠價格指數（PPI）年減百分之二點五，降幅比上月收窄○點四個百分點，已連續第廿六個月收縮。

路透指出，大陸十一月CPI年增百分之○點二，低於市場預期的百分之○點五，增速也寫下五個月新低，顯示北京近期振興經濟需求的成效有限。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，漲幅比上月回落，主要受食品價格漲幅回落帶動。食品價格年增率上漲百分之一，漲幅比上月回落一點九個百分點。她並稱，扣除食品和能源價格的核心CPI繼續回升，按年上漲百分之○點三，漲幅比上月擴大○點一個百分點。

另一方面，十一月PPI年減百分之二點五，降幅低於十月的百分之二點九。董莉娟表示，隨著一系列存量政策和增量政策協同發力，大陸國內工業品需求有所恢復，年增率降幅收窄。

路透指出，儘管近幾個月來，在汽車和家用電器補貼以舊換新等促消費政策推動下，家庭支出超出了預期，但這還不足以幫助大陸經濟好轉。凱投宏觀公司助理經濟學家嘉布瑞爾指出，核心通膨小幅上升，PPI的緊縮有所緩解，這顯示過去一段時間的經濟刺激措施在一定程度上支撐了潛在的價格壓力。即便如此，預期產能過剩的問題仍將使通膨保持在較低的水準，直到二○二五年及以後。

通膨

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