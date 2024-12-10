陸預告貨幣寬鬆 港股大漲

中共中央政治局昨召開會議，分析研究明年經濟工作，除了要防範化解重點領域風險和外部衝擊，明年將進一步擴大高水準對外開放，實施更加積極的宏觀政策，穩住房市股市。消息激勵昨日港股大漲，恆生指數收盤飆升五四八點或百分之二點七六，收報二○四一四，創近月來收盤新高。

新華社報導，中共政治局會議昨指出今年經濟運行總體平穩、穩中有進，綜合國力持續增強，「全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成」。明年要進一步擴大高水準對外開放，實施更加積極有為的宏觀政策，穩住房市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。

會議指出，明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策組合拳，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大內部需求。要穩外貿、穩外資，要有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線等。此前中共政治局常委會開會，同意明年一月六日至八日召開中共廿屆中紀委第四次全體會議。

美國華爾街日報指出，這顯示北京在貨幣政策立場上出現轉變，預計明年將頒布更多貨幣寬鬆政策，以及更有力的政策措施來提振內需。

新華社昨也披露六日中共中央召開黨外人士座談會。習近平指出，做好明年經濟工作，首先必須堅定必勝信心，強調大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。要保持戰略定力，「主動塑造於我有利的外部環境」，堅定不移辦好自己的事。

習近平亦指，當前大陸發展面臨許多不確定性和挑戰，必須高度重視，切實加以解決。「困難挑戰年年有，但我們從來都是在風雨洗禮中發展、在歷經考驗中壯大的」。

記者陳宥菘／綜合報導

大陸總理李強昨在北京與新開發銀行、世界銀行等十大國際經濟組織負責人舉行「一加十」對話會。他指出，大陸是經濟全球化、多邊主義的堅定維護者。當前世界經濟成長乏力，經濟全球化和多邊主義受到阻礙和挑戰，導致不確定性上升，中方願同各方一道維護國際關係基本準則和多邊貿易體制。

法廣報導，在川普重返白宮、且承諾提高對大陸進口商品關稅之際，大陸正在積極尋求加強對外貿易。李強在對話會中示警了「去全球化」風險，指其在當前全球經濟成長放緩的背景下，導致了不確定性增加。李強補充說，一些國家正在大幅提高關稅、設立保護性壁壘、增加貿易限制等等。

李強在對話會聲稱，大陸有穩定成長的運行機制，將加大逆周期調節力度，加力實施宏觀政策，千方百計擴大內需、提振消費。並將推出更多自主開放和單邊開放政策。