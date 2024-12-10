輝達涉違「反壟斷法」 遭陸調查

大陸市場監管總局昨晚發布，對美國AI晶片龍頭輝達，以涉嫌違反「反壟斷法」進行立案調查。

央視報導，輝達涉嫌違反大陸反壟斷法及「市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達（輝達）公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告」；市場監管總局依法對輝達開展立案調查。

據了解，大陸市場監管總局在二○二○年四月有條件批准輝達收購以色列Mellanox（邁絡思）公司，而作為最後為該筆交易亮綠燈的大陸當局，在批准時有限制條件，包括在大陸市場銷售輝達GPU加速器與邁絡思高速網路互聯設備時，不得以任何方式強制進行搭售；要依據公平、合理、無歧視原則向大陸市場繼續供應輝達GPU加速器、邁絡思高速網路互聯設備和相關軟體、配件等七個要件。

大陸官方沒有說明輝達違反反壟斷法的內容，但外界推測可能與輝達違反邁絡思收購案的附加條件有關，例如強制搭售產品，以及未能以無歧視原則供應輝達產品。

在全球GPU市場，輝達近乎一支獨秀。資料中心GPU在去年市占達百分之九十八；在獨立顯卡則遠遠領先競爭對手英特爾和AMD。據Jon Peddie Research今年第二季的統計資料，輝達獨立顯卡市占率達八成八，逼近九成。也因此近年來引起了歐盟、美國、英國、中國大陸和韓國監管機構的監管審查。

輝達同時面臨來自歐美的反壟斷監管挑戰，陸媒愛集微報導，知情人士稱，歐盟反壟斷監管機構正詢問輝達競爭對手和客戶，輝達是否將其產品捆綁在一起搭售，從而可能為其帶來不公平的優勢。

輝達對前述指控回應，支持客戶的選擇，也支持市場全面競爭。「我們的產品是同類中最好的，這一點站得住腳。我們支持開放的產業標準，使我們的合作夥伴和客戶能夠在廣泛的領域使用我們的產品。」

美國在九月宣布對輝達反壟斷調查，此外法國反壟斷監管機構已開始調查輝達。