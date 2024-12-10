GPU市場一枝獨秀 輝達在陸遭反壟斷調查 也面臨歐美審查

大陸市場監管總局昨（9）日宣布，對美國AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）以涉嫌違反反壟斷法進行立案調查。

央視報導，輝達涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達（輝達）公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》（市場監管總局公告〔2020〕第16號），市場監管總局依法對輝達開展立案調查。輝達股價早盤下跌2%。

據了解，大陸市場監管總局2020年4月有條件批准輝達收購以色列Mellanox（邁絡思）公司，獲批時有限制條件，包括在大陸市場銷售輝達GPU加速器與邁絡思高速網絡互聯設備時，不得以任何方式強制進行搭售；要依據公平、合理、無歧視原則向大陸市場繼續供應輝達GPU加速器、邁絡思高速網絡互聯設備和相關軟體、配件等七個要件。以保護在大陸市場上限制競爭。

輝達今年遭多國反壟斷調查 圖／經濟日報提供

大陸官方沒有說明輝達違反反壟斷法的內容，但外界預期可能是輝達違反邁絡思收購案的附加條件有關，例如強制搭售產品。

輝達今年第3季來自大陸資料中心收入增長，但作為整體資料中心收入的比例仍低於出口管制實施前的水平。若合計顯示卡營收，則近四季在大陸地區營收占比為11.9%，最新一季為15.4%。

在全球GPU市場，輝達近乎一枝獨秀，資料中心GPU在2023年市占達98%；在獨立顯卡遠遠領先競爭對手英特爾和超微，據Jon Peddie Research今年第2季統計資料顯示，輝達獨立顯卡市占率達88%。也因此，近年來引來歐盟、美國、英國、大陸和韓國監管機構的監管審查。

輝達目前同時面臨來自歐美的反壟斷監管挑戰，愛集微報導，知情人士稱，歐盟反壟斷監管機構正詢問輝達競爭對手和客戶，輝達是否將其產品捆綁一起搭售，可能為其帶來不公平優勢。

輝達對前述指控回應，支持客戶的選擇，也支持市場全面競爭。「我們的產品是同類中最好的，這一點站得住腳。我們支持開放的產業標準，使我們的合作夥伴和客戶能在廣泛領域使用我們的產品。」

美國在9月宣布對輝達反壟斷調查，此外法國反壟斷監管機構已開始調查輝達，並準備對該公司提出指控。