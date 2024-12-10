哪吒汽車 面臨財務危機

大陸新勢力車企哪吒汽車面臨財務危機，天眼查訊息顯示，哪吒汽車關聯公司合眾新能源汽車新增一條被執行人訊息，執行標的人民幣911萬餘元（約新台幣4,100萬元）。此前該公司在桐鄉工廠有裁員與拖欠款項狀況，與此同時，CEO張勇離職，董事長方運舟宣布全面接管。有陸媒認為哪吒汽車正駛向「懸崖之上」。

天眼查資訊顯示，執行法院為桐鄉市人民法院。合眾新能源汽車成立於2014年10月，法定代表人為方運舟，註冊資本約人民幣28.37億。目前該公司所持多家公司股權已被凍結。

哪吒汽車近期負面消息頻傳，先是今年3月有員工在社交平台稱，哪吒汽車未能按時發放年終獎；11月末，哪吒汽車未發布10月銷量成績，11月銷量也未見蹤影，外界推測可能銷量不及預期；緊接著哪吒汽車位於桐鄉的工廠時出現裁員和拖欠供應商款項的情況；哪吒汽車6日宣布人事異動，張勇不再擔任CEO，轉任公司顧問，由創始人、董事長方運舟兼任CEO。

方運舟6日同時發布全員信稱，將實施一系列改革措施全力以赴實現IPO。