港股黑翻紅 站上兩萬大關

中共中央政治局昨（9）日召開會議，分析研究2025年經濟工作；會議強調，明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加強超常規逆周期調節，要大力提振消費、提高投資效益，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。

中央政治局點名要提高投資效益及穩住股市消息一出，港股昨天尾盤急拉由黑翻紅大漲548點，收盤站上2萬點大關，來到2萬414點。A股昨天消息傳出時已收盤小跌0.05%，外界預期今天開盤也有機會跟漲。

新華社報導，中共中央總書記習近平主持會議時強調，做好明年經濟工作，要進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。

會議指出，明年要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。要以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系。要發揮經濟體制改革牽引作用，推動標誌性改革舉措落地見效。