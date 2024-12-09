中共政治局會議提適度寬鬆貨幣政策 美媒：立場轉變

中共中央政治局今天召開會議，當中指出明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。美媒華爾街日報指出，這場會議代表著10多年來中國決策者在貨幣政策立場上的首次轉變，預計明年將頒布更多貨幣寬鬆政策。

華爾街日報報導，中國領導人在這場會議發出訊號，明年將採取更有力的政策措施來提振內需。

報導指出，會議承諾明年將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。中共中央政治局還誓言要加強超常規逆週期調節，提振內需，穩定房地產市場。

報導分析，這場會議代表10多年來中國決策者在貨幣政策立場上的首次轉變，從「穩健」轉向「適度寬鬆」，暗示2025年將頒布更多貨幣寬鬆政策。

報導進一步指出，經濟學家表示，會議提到更加積極的財政政策表明，中國政府可能會在明年3月的人大會議上安排更高的財政赤字率。新華社日前在一篇評論文章中表示，中央財政明年還有比較大的舉債空間和赤字提升空間。

今天的中央政治局會議上，根據官方的通稿表示，中國全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成。報導說，這表明中國最高領導層相信，中國2024年約5%的經濟成長目標將會實現。

報導指出，隨著美國總統當選人川普（DonaldTrump）即將上任，中國正在為貿易緊張局勢升溫做準備。

中共中央政治局12月的會議召開幾天後將舉行中央經濟工作會議，預計屆時中國領導人將確定政策重點並討論明年的經濟成長目標。