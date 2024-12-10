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鄭永年：中國經濟必須樂觀，也有理由樂觀

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年日前參加廣州論壇2024年年會期間表示，他對中國經濟未來發展有信心，「中國經濟必須樂觀，也有理由樂觀」。

中新社報導，為期兩天的廣州論壇2024年年會8日舉行。論壇期間，鄭永年與中國宏觀經濟學會副會長曹遠征、香港大學當代中國與世界研究中心創始主任李成等經濟學領域知名專家學者共聚一堂，對2025年以及未來幾年海內外經濟形勢進行分析和研判。

鄭永年表示，中國海洋經濟、大陸經濟、空中經濟、數字經濟、虛擬經濟等領域都有非常大的潛力。中國船舶工業在世界處於領先位置，這對深入發展海洋經濟很有優勢；同時，中國幅員遼闊，中部和西部還有大量發展空間，發展大陸經濟潛力巨大；此外，中國擁有製造大飛機的能力，長三角、珠三角正在積極發展低空經濟，該領域的發展未來可期。 　鄭永年表示，對中國經濟發展有信心，但同時也需注意基礎設施建設要與經濟活動相匹配，以及增量經濟的未來增長要靠科技創新。

論壇期間還發布「2025年國內外政經形勢預測」「跨越中等技術陷阱的廣州路徑研究」「科技創新轉化為經濟發展動能的黃埔樣板」「地域嵌入型世界級經濟平台——全球四大灣區比較」等六項研究成果。

曹遠征認為，當前經濟形勢出現了兩個「沒想到」，一是全球通貨膨脹頑固；二是發展中國家經濟下行壓力大到超出預期。但對於中國經濟走勢不必過於焦慮，中國經濟發展將更加平衡、更具韌性。

廣州 經濟發展 香港

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