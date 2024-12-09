陸方也出手了！陸市監總局對輝達涉反壟斷立案調查

大陸官方對美國AI晶片龍頭輝達以涉嫌違反反壟斷法進行立案調查。

央視報導，大陸官方9日公告，輝達涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》（市場監管總局公告〔2020〕第16號），市場監管總局依法對輝達開展立案調查。

輝達今年第3季來自中國大陸數據中心收入有所增長，但作為整體數據中心收入的比例仍低於出口管制實施之前的水平。若合計顯示卡營收，則近四季在大陸地區營收佔比為11.9%，最新一季為15.4%。

在全球GPU市場，輝達近乎一支獨秀，資料中心GPU在2023年市佔達98%;在獨立顯卡則遠遠領先競爭對手英特爾和AMD，據Jon Peddie Research今年第2季的統計資料顯示，輝達獨立顯卡市佔率達88%，逼近9成。也因此，近年來吸引了歐盟、美國、英國、中國和韓國監管機構的監管審查。

輝達同時面臨來自歐美的反壟斷監管挑戰，愛集微報導，知情人士稱，歐盟反壟斷監管機構正詢問輝達競爭對手和客戶，輝達是否將其產品捆綁在一起搭售，從而可能為其帶來不公平的優勢。

輝達對前述指控回應，支持客戶的選擇，也支持市場全面競爭。「我們的產品是同類中最好的，這一點站得住腳。我們支持開放的產業標準，使我們的合作夥伴和客戶能夠在廣泛的領域使用我們的產品。」

美國在9月宣布對輝達反壟斷調查，此外法國反壟斷監管機構已經開始調查輝達，並準備對該公司提出指控。

大陸市場監管總局在2020年4月有條件批准輝達收購以色列Mellanox（邁絡思）公司，作為最後為該筆交易亮綠燈的中國大陸，在獲批時有限制條件，包括在大陸市場銷售輝達GPU加速器與邁絡思高速網絡互聯設備時，不得以任何方式強制進行搭售；要依據公平、合理、無歧視原則向大陸市場繼續供應輝達GPU加速器、邁絡思高速網絡互聯設備和相關軟體、配件等七個要件。以保護在大陸市場上限制競爭。