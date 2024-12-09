小確幸沒了！陸國民理財神器「餘額寶」收益率創新低

大陸規模最大的貨幣基金、被視為大陸「國民理財神器」、螞蟻金服旗下的產品天弘餘額寶，截至6日最新7日年化收益率為1.27%，較年初下跌106個基點，創歷史新低，該基金最新的萬份收益僅為人民幣0.3446元。業內分析認為在同業存款利率低的狀態下，未來此類品種的利率下行幅度會更大。

餘額寶自2013年在支付寶上線，成為大陸國內首支網路基金，只要將零頭閒錢存往餘額寶，便能賺取利息，操作便利受到民眾青睞。同年年底規模就已突破人民幣1,800億元大關，收益率一度超過6.7%。當時甚至有民眾認為看到收益跳動是「小確幸」。但從2017年年末開始，餘額寶收益率一路下滑，陸續跌破4%、3%、2.5%、2%等關口。

據餘額寶2024年第3季報，天弘餘額寶基金最新持有人戶數7.63億戶，較2023年末增加了303萬戶，其中，持有最多的一戶，持有份額超1.9億份，規模為貨幣基金市場首位。

事實上，不光餘額寶，貨基收益率近期持持續下行。第一財經引述Wind數據，全市場180檔貨幣型基金平均7日年化收益率低於1.42%，佔比為五成左右。

貨幣基金為一種久期短、流動性高、信用風險低的投資工具，底層資產主要包括活期存款、定期存款、債券、大額存單等。就目前而言，貨幣基金配置的主要資產是銀行存款。

為何貨基收益率會下跌？業內人士指出，貨幣基金主要投資短期限的存款資產，受到同業活期存款利率自律機制出台影響，疊加同業活期存款利率下行，導致貨幣基金投資收益率下跌。

市場利率定價自律機制近期發布兩則新倡議，尤其是《關於優化非銀同業存款利率自律管理的倡議》對現金管理類理財及貨幣基金收益率產生較大影響。新規要求，非銀同業活期存款利率被納入自律管理。

展望後市，受到市場政策刺激、發債密集期以及10年期國債收益率下跌影響，不少市場觀點認為，明年可能會進一步降準降息，帶動存款利率進一步下滑，貨幣基金收益率也將跟隨下跌。