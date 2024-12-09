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中共中央政治局會議表態穩房市股市 港股反彈548點

中央社／ 香港9日電

中共中央政治局今天召開會議提出穩住房市股市等多項經濟金融措施，香港股市聞聲大漲，恆生指數收盤飆升548點或2.76%，收報20414點，創下近月來收盤新高。

港股全日成交金額上升至港幣2065億元，是近期交易日成交量較多的一次。

港股今早開盤後一度微升，但很快轉跌，大部分時間下跌100多點，但下午3時半左右，當本地媒體報導中共中央政治局召開會議的消息後，港股立即轉跌為升，且超越20000點心理關口。

在上升行情中，各類股票都有不同漲幅，其中房企、創新科技及餐飲類股票表現較好，房企世茂急升超過13%，融創中國升近15%。

據報導，這次會議提出明年要大力提振消費、穩住樓市股市以及採取適度寬鬆貨幣政策等。

中共 恆生指數 港股

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