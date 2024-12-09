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福建將探索建兩岸共同市場先行區 立法促行業共通標準

聯合報／ 記者謝守真／廈門即時報導
福建省委書記周祖翼提出，福建將探索建設兩岸共同市場先行區域，加快閩台科技合作基地建設等。記者謝守真／攝影
福建省委書記周祖翼提出，福建將探索建設兩岸共同市場先行區域，加快閩台科技合作基地建設等。記者謝守真／攝影

面對中美競爭近來持續擴大，還有川普明年還將於1月再任美國總統的時刻，2024「兩岸企業家峰會」9、10日在廈門登場。福建省委書記周祖翼出席9日開幕式時透露，將啟動「福建省促進兩岸行業標準共通條例」立法工作，建設兩岸行業標準共通服務平台。

他並提到，福建接下來將進一步深化閩台產業合作，並探索建設兩岸共同市場先行區域，加快閩台科技合作基地建設等。

周祖翼首先表示，兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體，中共總書記習近平高度重視兩岸經濟合作，十分關心兩岸企業家利益，早在福建工作期間就指出，不論兩岸關係發生什麼情況，都將切實依法保護台商的一切正當利益，並繼續推動閩台人員往來，進一步擴大閩台各項交流。

周祖翼續指，閩台融合越來越深，福建落實台胞台企同等待遇的政策體系日趨完善，閩台人員往來和各界交流持續擴大，閩台貿易和台商投資顯著增長，台胞入閩超過1,900萬人次，在閩台資企業數量增長近一倍。

周祖翼接著提到，今年小三通客流量已突破100萬人次，福建全省新設台資企業數量、實際利用台資規模分別居大陸各省份第一、第二。他還強調，兩岸交流合作是民心所向、大勢所趨，大陸過去是、現在是、將來也必然是台胞台企投資興業的最佳選擇。

此外，周祖翼特別說道，福建將進一步優化涉台營商環境，以台胞、台商需求為導向，推動出台放寬市場准入政策措施，推進閩台投資貿易自由化便利化，啟動「福建省促進兩岸行業標準共通條例」立法工作，建設兩岸行業標準共通服務平台，完善台胞台企權益保障協調聯動機制。

周祖翼透露，接下來，福建將進一步深化閩台產業合作，圍繞提升兩岸產業鏈供應鏈韌性，持續推出貿易、投資、財稅、金融等一攬子政策措施，提升涉台產業園區服務水準，探索建設兩岸共同市場先行區域，加快閩台科技合作基地建設，推動對重點項目實施關鍵技術聯合攻關。

周祖翼在致詞尾聲表示，福建將進一步拓寬台灣農漁業和中小台企在閩發展路徑，持續推動台灣農民創業園等提檔升級，積極創建海峽兩岸中小企業合作區，進一步擴大台胞職業資格直接採認範圍，引導更多台灣農漁民和中小企業台商深耕福建。

面對中美競爭近來持續擴大，福建省委書記周祖翼出席9日在「兩岸企業家峰會」開幕式透露，將啟動「福建省促進兩岸行業標準共通條例」立法工作，建設兩岸行業標準共通服務平台。記者謝守真／攝影
面對中美競爭近來持續擴大，福建省委書記周祖翼出席9日在「兩岸企業家峰會」開幕式透露，將啟動「福建省促進兩岸行業標準共通條例」立法工作，建設兩岸行業標準共通服務平台。記者謝守真／攝影

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